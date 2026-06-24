Bắt Hoàng Văn Khánh 64 tuổi

Ngày 23/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Khánh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, cảnh sát phát hiện đối tượng Hoàng Văn Khánh (sinh năm 1962), trú tại xã Kim Bảng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Đến khoảng 21 giờ ngày 22/6, tại xóm Trường Kỳ, xã Kim Bảng, các lực lượng đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án, bắt quả tang Hoàng Văn Khánh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 02 bánh hêrôin, 01 kg ma túy đá; 200 viên hồng phiến và 01 xe mô tô.

Đối tượng Hoàng Văn Khánh (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tại Cơ quan Công an, Hoàng Văn Khánh bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, đối tượng từng có 1 tiền án liên quan tới tội ma tuý. Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Việc phá thành công chuyên án là thành tích nổi bật trong tháng cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, tiếp tục khẳng định tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của Công an tỉnh Nghệ An.