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Các hành vi bị phạt tiền từ 1 triệu đến 10 triệu đồng: Tất cả người dùng thẻ căn cước cần biết

Duy Anh
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Dưới đây là các mức phạt đối với những hành vi vi phạm liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử và giấy chứng nhận căn cước theo quy định hiện hành.

Sở Tư pháp TPHCM thông tin, theo Nghị định số 282 do Chính phủ ban hành ngày 30/10/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó đã có quy định rõ về các mức phạt khác nhau tùy theo mức độ đối với những hành vi vi phạm liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử và giấy chứng nhận căn cước.

Cụ thể như sau:

Các hành vi bị phạt tiền từ 1 triệu đến 10 triệu đồng: Tất cả người dùng thẻ căn cước cần biết - Ảnh 1.

Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại của người khác;

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

Không nộp lại thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; không nộp lại giấy chứng nhận căn cước khi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được nhập quốc tịch Việt Nam hoặc xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc xác định có quốc tịch nước ngoài.

Các hành vi bị phạt tiền từ 1 triệu đến 10 triệu đồng: Tất cả người dùng thẻ căn cước cần biết - Ảnh 2.

Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Sử dụng thẻ căn cước công dân giả, thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại giả; sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật;

Cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

Thuê, cho thuê thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại.

Sở Tư pháp khuyến nghị người dân cần thực hiện đúng quy định về sử dụng thẻ căn cước; không cho mượn, cho thuê, cầm cố hoặc sử dụng trái phép giấy tờ tùy thân; chủ động bảo vệ thông tin cá nhân nhằm tránh các rủi ro pháp lý phát sinh.

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