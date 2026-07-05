HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra quyết định khởi tố Đỗ Quang Huy SN 2006

Duy Anh
|

Bị can Đỗ Quang Huy bị khởi tố để điều tra về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Ngày 3/7 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Huy (SN 2006, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Bị can Đỗ Quang Huy (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Theo tài liệu điều tra, nhận thấy nhu cầu mua bán tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram, Đỗ Quang Huy đã nảy sinh ý định làm trung gian mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để kiếm lời. Đối tượng tìm người có nhu cầu bán tài khoản, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng trực tuyến rồi thu thập thông tin tài khoản để chuyển giao cho người mua quản lý, sử dụng.

Từ ngày 6/5 đến ngày 19/5, Huy nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép 28 thông tin tài khoản của các ngân hàng, hưởng lợi từ khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Huy còn lôi kéo một số người khác tham gia tìm kiếm người mở tài khoản và thu thập thông tin phục vụ hoạt động mua bán.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đỗ Quang Huy đã xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh toán; đồng thời tạo điều kiện để các đối tượng khác lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khuyến cáo của cơ quan công an để tránh lộ lọt thông tin cá nhân.

2 nhân viên ngân hàng bị khởi tố

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

tài khoản ngân hàng

bắt tạm giam

mua bán tài khoản ngân hàng

tỉnh Phú Thọ

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại