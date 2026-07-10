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Công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân thường xuyên gọi video

Duy Anh
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Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh, video hoặc giọng nói giả mạo rất giống người thật.

Theo cơ quan công an, hiện nay, trong thời đại chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, các đối tượng xấu cũng đang lợi dụng công nghệ này để thực hiện các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Một trong những thủ đoạn đáng lo ngại hiện nay là sử dụng công nghệ Deepfake để tạo ra hình ảnh, video hoặc giọng nói giả mạo giống người thật đến mức rất khó nhận biết bằng mắt thường.

Các đối tượng có thể thu thập hình ảnh, video, giọng nói được đăng tải công khai trên mạng xã hội để tạo ra những nội dung giả mạo nhằm lừa đảo người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp của nạn nhân.

Công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân thường xuyên gọi video - Ảnh 1.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác khi thấy các dấu hiệu nêu trên.

Để chủ động phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

Luôn xác minh thông tin bằng nhiều cách khác nhau trước khi chuyển tiền hoặc thực hiện các yêu cầu liên quan đến tài chính.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc video nhờ vay tiền, chuyển khoản, hãy chủ động gọi lại qua số điện thoại quen thuộc hoặc gặp trực tiếp để xác nhận.

Không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu bảo mật cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Thận trọng với các cuộc gọi video có chất lượng hình ảnh kém, thời lượng ngắn, âm thanh không đồng bộ hoặc liên tục tìm cách thúc giục chuyển tiền.

Hạn chế đăng tải công khai quá nhiều hình ảnh, video và thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh bị thu thập dữ liệu phục vụ cho việc tạo Deepfake.

Tuyên truyền, nhắc nhở người thân trong gia đình, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, video, lịch sử cuộc gọi, thông tin giao dịch và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Công nghệ ngày càng phát triển, thủ đoạn của tội phạm cũng ngày càng tinh vi. Vì vậy, mỗi người dân cần trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hãy luôn ghi nhớ: nhìn thấy chưa chắc là thật, nghe thấy chưa chắc là đúng. Kiểm tra, xác minh kỹ trước khi tin tưởng và thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

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