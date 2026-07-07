Công an điều tra về số tiền, vàng trị giá hơn 71 triệu đồng: Lê Huỳnh Dư SN 1989 bị bắt

Lê Huỳnh Dư là đối tượng đã đột nhập vào nhà một người dân, cạy tủ lấy trộm tiền mặt và nhiều nữ trang bằng vàng với tổng giá trị hơn 71 triệu đồng.

Ngày 2/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã phối hợp Công an xã Đông Hiệp thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Huỳnh Dư (sinh năm 1989, ngụ ấp Thới Hiệp B, xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lê Huỳnh Dư (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra, khoảng 4 giờ 50 phút ngày 24/6, lợi dụng thời điểm gia đình bà Nguyễn Thị Son vắng nhà, Lê Huỳnh Dư đi vòng ra cửa sau, đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản.

Đối tượng sử dụng tuốc-nơ-vít mang theo cạy tủ, lấy 18,9 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nữ trang bằng vàng 18K gồm hoa tai, dây chuyền, vòng và lắc tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định hơn 71 triệu đồng.

Đến khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, bà Son trở về nhà phát hiện vụ việc nên đến Công an xã Đông Hiệp trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Hiệp khẩn trương bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh, truy xét, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh và thu thập chứng cứ.

Chỉ sau chưa đầy 48 giờ điều tra, truy xét, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Lê Huỳnh Dư khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thu hồi tang vật liên quan.

Hình ảnh đối tượng Lê Huỳnh Dư do camera ghi lại (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Tại cơ quan Công an, Lê Huỳnh Dư đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Huỳnh Dư để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



