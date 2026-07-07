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Ra quyết định khởi tố Đoàn Xuân Tấn SN 2000

Duy Anh
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Bị can Đoàn Xuân Tấn bị khởi tố để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Xuân Tấn (2000, trú tại thôn Trà Giang, xã Trà My, thành phố Đà Nẵng)

Theo hồ sơ vụ việc, vào lúc 22h50' ngày 5/6, Công an xã Trà My tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô có hành vi nẹt pô, rú ga, bóp còi liên tục, gây huyên náo trên đoạn đường dân sinh.

Đáng chú ý, khi đối tượng này di chuyển vào khu vực một cơ sở lưu trú (thuộc thôn Trung Thị, xã Trà My) và được chủ cơ sở nhắc nhở về hành vi gây mất trật tự, đối tượng không những không chấp hành mà còn thể hiện thái độ hung hăng, lớn tiếng chửi bới và đe dọa.

Hành vi này đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Ra quyết định khởi tố Đoàn Xuân Tấn SN 2000 - Ảnh 1.

Đoàn Xuân Tấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trà My đã khẩn trương bám địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ danh tính đối tượng vi phạm là Đoàn Xuân Tấn.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Đoàn Xuân Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Tấn cho biết, do trước đó đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được bản thân, cộng với tâm lý muốn thể hiện nên đã mượn phương tiện của người quen để thực hiện hành vi gây rối.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc đối với một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Mọi hành vi coi thường kỷ cương, pháp luật, gây mất an ninh, trật tự đều sẽ bị lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh và xử lý triệt để.

Truy tìm Trần Thị Mỹ Hạnh SN 1990
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