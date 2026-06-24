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Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Như Mạnh SN 1978

Duy Anh
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Nguyễn Như Mạnh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Mạnh (sinh năm 1978, trú tại khu 3, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) .

Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp và nguồn thu nhập ổn định, trong khi bản thân đang nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Như Mạnh đã nảy sinh ý định giả danh nhà báo để tiếp cận các khu vực đang diễn ra hoạt động san lấp, vận chuyển đất, gây sức ép đối với những người đang thi công nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Mạnh đã đặt mua trên mạng xã hội Facebook một thẻ hội viên nhà báo giả mang tên và ảnh của mình với giá 1,5 triệu đồng, sau đó sử dụng thẻ này để tự giới thiệu là nhà báo khi tiếp xúc với người dân.

Quá trình điều tra xác định, ngày 12/10/2025, Nguyễn Như Mạnh lái ô tô đến khu vực san lấp đất thuộc xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, Mạnh cho xe chặn lối ra vào của các phương tiện vận chuyển đất, yêu cầu dừng hoạt động thi công và xuất trình thẻ hội viên nhà báo giả để tạo lòng tin. Mạnh đe dọa sẽ phản ánh, tố cáo hoạt động san lấp đất đến cơ quan chức năng nếu không được "tạo điều kiện".

Lo ngại ảnh hưởng đến công việc, anh Q.A.T. (sinh năm 1993, trú tại xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) đã đưa cho Mạnh số tiền 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Mạnh rời khỏi hiện trường.

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Như Mạnh SN 1978 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Như Mạnh tại hiện trường nơi cưỡng đoạt tài sản (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tiếp tục thực hiện thủ đoạn trên, ngày 13/6/2026, Mạnh điều khiển xe ô tô đến khu vực xóm Mý Đông, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, nơi ông B.T.Đ (sinh năm 1982, trú tại xóm Mý Đông, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) đang thuê máy xúc và xe ô tô vận chuyển đất để san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng nhà ở.

Mạnh sử dụng xe ô tô chặn đường, cản trở hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất và yêu cầu dừng việc thi công.

Do trước đó được anh Q.A.T. kể lại việc Mạnh từng tự xưng là nhà báo, đe dọa phản ánh hoạt động san lấp đất để nhận tiền nên ông B.T.Đ lo sợ bị gây khó khăn, ảnh hưởng đến công việc.

Trong quá trình trao đổi, ông B.T.Đ đã đưa cho Mạnh số tiền 2 triệu đồng để được tiếp tục thi công. Sau khi nhận tiền, Mạnh điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Như Mạnh SN 1978 - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với VKS Khu vực 13 tiến hành khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Như Mạnh đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn giả danh nhà báo, lợi dụng tâm lý lo ngại bị phản ánh, xử lý của người dân để uy hiếp tinh thần, buộc các bị hại phải đưa tiền cho mình.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo: Những cá nhân, tổ chức đã từng là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Nguyễn Như Mạnh với thủ đoạn nêu trên đề nghị khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ (qua Điều tra viên Nguyễn Đức Cao, số điện thoại 0916.432.299) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

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