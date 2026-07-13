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Quang Vinh: "Sự thật vẫn là sự thật"

Tùng Ninh
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"Ở hiền gặp lành" – Quang Vinh nói.

Vừa qua, tại chương trình Thử thật thách, ca sĩ Quang Vinh đã chia sẻ về việc trở lại đường đua âm nhạc sau 13 năm vắng bóng.

Anh nói: "Xong dự án âm nhạc này chắc tôi lại làm du lịch tiếp để cày tiền. Lúc nào tôi cũng cày, tôi đam mê sự căng thẳng, đam mê làm việc.

Quang Vinh: "Sự thật vẫn là sự thật"- Ảnh 1.

Quang Vinh

Tôi cứ định sẽ chữa lành bản thân qua album này nhưng không biết có chữa được không nữa hay lại tiếp tục phải cày.

Tôi nói album này chữa lành cho tôi vì đây là những câu chuyện của tôi, những điều tôi từng trải qua được đưa vào âm nhạc. Đây là nơi tôi có thể đưa mọi tâm tư tình cảm, nỗi buồn của tôi vào. Đây là cách để tôi tự chữa lành. Tôi làm cho tôi trước, sau đó hi vọng sẽ đến được với những người cần nghe".

Trước nhiều bình luận rằng Quang Vinh giàu quá không cần đi hát nữa, nam ca sĩ thốt lên: "Trời ơi! Tại sao vậy? Làm sao để xóa đi được định kiến đó nhỉ?

Tôi nghĩ, cái gì cũng bị nói. Nhiều khi tôi đưa ra một cái này, trình bày một cái kia nhưng khán giả lại nhìn theo cách khác đi. Trên MV tôi chỉ đưa ra câu chuyện nhưng người ta lại nghĩ khác.

Tôi không thể nào kiểm soát được mọi người. Ngay cả thị trường tôi cũng không thể kiểm soát được, nên tôi cứ là chính mình thôi.

Quang Vinh: "Sự thật vẫn là sự thật"- Ảnh 2.

Tôi cũng đã đính chính những thông tin này nhiều lần nhưng mọi người cứ nói thì đành thôi. Nhiều lúc tôi đọc những bình luận quá mức thì cũng tức quá vì mình đã nói đi nói lại rồi, tại sao họ lại cứ nói sai về mình. Tôi định trả lời họ nhưng rồi tôi lại thôi.

Tôi không thể thay đổi được suy nghĩ của người ta thì thôi, cứ là chính mình vậy. Ở hiền gặp lành, chắc câu này hợp với tôi. Tôi không thể đi thanh minh từng bình luận về tôi. Tôi không muốn phản bác lại. Sự thật vẫn là sự thật, còn tin đồn là điều tất yếu với công việc của một nghệ sĩ, không thể tránh được".

Quang Vinh được biết đến với hình ảnh một ca sĩ giàu có, khá giả, có nhà mặt tiền đường trung tâm Quận 1 (cũ) TP.HCM. Những năm gần đây, anh đi du lịch khắp thế giới, ở những resort đắt tiền nhất để tận hưởng cuộc sống độc thân.

Nam ca sĩ là con lai, bố ruột người Mỹ muốn tìm gặp làm chuyện sốc nặng
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