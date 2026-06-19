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Phi công F-5 Iran tiết lộ chi tiết cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ tại Kuwait

Bạch Dương
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Những tình tiết của cuộc tấn công vào Trại Buehring của Mỹ ở Kuwait đã được các phi công Iran tiết lộ.

- Ảnh 1.

Ngày 1/3, một số máy bay chiến đấu F-5 của Iran đã bay qua lãnh thổ Kuwait trong tình trạng hoàn toàn im lặng vô tuyến, nhằm mục đích tấn công một cơ sở quân sự của Mỹ. Những chiến đấu cơ F-5 này bay ở độ cao cực thấp - dưới 15m để tránh bị radar phòng không của Kuwait phát hiện.

Những phi công tham gia phi vụ tập kích nói trên đã tiết lộ về một số tình tiết cho các phóng viên truyền hình Iran.

Khi tiếp cận căn cứ, họ đã cố tình tránh đường dây điện và nhà máy lọc dầu, bỏ qua các mục tiêu này. Cơ sở hạ tầng dọc theo tuyến đường khá dày đặc. Nhưng nhiệm vụ của phi công Iran là tấn công một mục tiêu khác - căn cứ quân sự của Mỹ.

Sau khi ném bom vào mục tiêu, họ quan sát thấy những đám cháy lớn. Đặc biệt, các phi công nhìn thấy nhiều trực thăng thuộc Quân đội Mỹ đang bốc cháy. Tiếng nổ do các vụ nổ thứ cấp gây ra vang dội.

Cuộc không kích bất ngờ của Iran tạo sự hỗn loạn và những hành động tính toán sai lầm cho lực lượng phòng không Kuwait, khi họ bắn hạ 3 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Mỹ, do nhầm chúng là tiêm kích của Iran.

Các phi công Không quân Iran cũng nhìn thấy tên lửa phòng không được phóng đi và một số vụ nổ trên không, nhưng họ không hiểu pháo thủ phòng không Kuwait đang bắn vào những gì trên bầu trời.

- Ảnh 2.

Trại Buehring của Mỹ ở Kuwait là mục tiêu của các phi công Iran.

Sau đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) lập tức xác nhận việc mất 3 máy bay chiến đấu do "hỏa lực thân thiện".

Thông báo có nội dung như sau: "Vào lúc 11h03 tối ngày 1/3, đã có 3 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Mỹ, đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, đã bị rơi trên không phận Kuwait do nghi ngờ bị đồng minh bắn nhầm".

Mặc dù vậy, phía Mỹ không thông báo gì về thiệt hại của vụ không kích do các tiêm kích F-5 của Iran gây ra, được dự báo ở mức khá nặng nề.

Theo Topwar
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Tags

quân sự

Iran

Kuwait

Phi công F-5

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