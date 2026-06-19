Tham vọng của tỷ phú giàu nhất thế giới: Phóng 1 triệu vệ tinh, biến không gian thành siêu máy tính

Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại về kế hoạch này.

SpaceX đang âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch đầy tham vọng: xây dựng một mạng lưới vệ tinh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) khổng lồ. Mục tiêu của dự án này là biến không gian xung quanh Trái Đất thành một nền tảng điện toán khổng lồ, mở rộng cơ sở hạ tầng AI vượt ra ngoài giới hạn địa lý của hành tinh chúng ta.

Sáng kiến này là mảnh ghép hoàn hảo kết nối các tham vọng lớn nhất của Elon Musk: từ trí tuệ nhân tạo (xAI), truyền thông vệ tinh (Starlink) cho đến các hệ thống phóng có thể tái sử dụng (Starship). Nếu dự án này thành công, điện toán quỹ đạo sẽ khai sinh ra một loại hình hạ tầng hoàn toàn mới cho nhân loại. Nó cho phép các mô hình AI vận hành và tiến hóa ở một quy mô và tốc độ mà các ranh giới vật lý, địa lý tại mặt đất không bao giờ có thể đáp ứng được.

Một kế hoạch không tưởng

Ý tưởng được CEO Elon Musk của SpaceX ủng hộ. Kế hoạch bao gồm việc triển khai các vệ tinh được trang bị phần cứng điện toán mạnh mẽ, các tấm pin mặt trời lớn, hệ thống làm mát tiên tiến và các liên kết truyền thông laser. Các tàu vũ trụ này sẽ hoạt động như các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, có khả năng xử lý khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo quy mô lớn. Đề xuất này dựa trên công nghệ hiện đang được phát triển cho các vệ tinh Starlink thế hệ tiếp theo của công ty.

Musk cho biết một cơ sở sản xuất chuyên dụng cho vệ tinh AI dự kiến sẽ trở thành trung tâm quan trọng cho lĩnh vực đang phát triển này. Ông lưu ý rằng phần lớn công nghệ cần thiết đã được phát triển thông qua chương trình Starlink V3, khiến dự án này ít thách thức hơn so với nhiều nỗ lực kỹ thuật trước đây của SpaceX.

Theo thiết kế đề xuất, mỗi vệ tinh sẽ tạo ra công suất cực đại lên đến 150 kilowatt và cung cấp liên tục khoảng 120 kilowatt, đủ để hỗ trợ năng lực tính toán đáng kể trên tàu. Các liên kết laser tốc độ cao sẽ kết nối các vệ tinh thành một mạng lưới dạng lưới lớn, cho phép dữ liệu di chuyển nhanh chóng trong toàn bộ chòm sao. Việc liên lạc với Trái đất có thể được thực hiện thông qua các anten truyền thống hoặc kết nối quang học.

Giải bài toán khủng hoảng năng lượng và mặt bằng của trung tâm dữ liệu mặt đất

Sự bùng nổ của AI trên toàn cầu đang đẩy ngành công nghiệp công nghệ vào một cuộc khủng hoảng ngầm: sự thiếu hụt nghiêm trọng về quỹ đất và năng lượng. Các trung tâm dữ liệu truyền thống trên mặt đất đang vấp phải những rào cản lớn về môi trường, hệ thống làm mát tốn kém và áp lực khổng lồ lên lưới điện quốc gia.

Bằng cách di dời hạ tầng điện toán lên quỹ đạo, SpaceX tin rằng họ có thể mở ra cơ hội phát triển vô hạn cho năng lực xử lý của AI. Không gian vũ trụ cung cấp nguồn năng lượng mặt trời dồi dào, liên tục và hoàn toàn miễn phí, đồng thời tận dụng được nhiệt độ cực thấp của môi trường chân không để làm mát hệ thống một cách tự nhiên.

Quy mô của đề xuất này thực sự gây kinh ngạc cho giới chuyên môn. Elon Musk gợi ý rằng chòm sao vệ tinh AI này có thể được mở rộng lên tới 1 triệu vệ tinh trong tương lai. Con số này ngay lập tức làm dấy lên những lo ngại về tình trạng rác vũ trụ và tắc nghẽn quỹ đạo tầm thấp (LEO).

Tuy nhiên, người đứng đầu SpaceX đã phản bác những lo ngại này. Ông lập luận rằng không gian quỹ đạo xung quanh Trái Đất vẫn đủ rộng lớn để dung nạp các chòm sao vệ tinh quy mô lớn một cách an toàn nếu được quản lý tốt.

SpaceX cũng đưa ra dẫn chứng thuyết phục từ thực tế: công ty hiện đang vận hành an toàn hơn 10,000 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo. Kinh nghiệm quản lý và điều phối các đội tàu vũ trụ lớn nhất thế giới này chính là bằng chứng cho thấy SpaceX có đủ năng lực kiểm soát và vận hành mạng lưới 1 triệu vệ tinh trong tương lai.

Quy mô của đề xuất này đặc biệt ấn tượng. Musk cho rằng chòm sao vệ tinh này cuối cùng có thể bao gồm tới một triệu vệ tinh. Mặc dù con số này làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn quỹ đạo, ông lập luận rằng không gian vẫn đủ rộng lớn để chứa các chòm sao lớn một cách an toàn. Ông cũng chỉ ra kinh nghiệm vận hành hơn 10.000 vệ tinh Starlink của SpaceX như bằng chứng cho thấy công ty này hiểu cách quản lý các đội vệ tinh lớn trên quỹ đạo.

Dự án này phù hợp với tham vọng rộng lớn hơn của SpaceX trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, truyền thông vệ tinh và hệ thống phóng tái sử dụng. Nếu thành công, điện toán quỹ đạo có thể tạo ra một loại cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới, cho phép các hệ thống AI hoạt động ở quy mô khó đạt được trên Trái đất.