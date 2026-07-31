Phát hiện sớm "cả tá" ung thư chỉ nhờ 4 bất thường ít người để tâm trên đôi mắt

Đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn mà còn là thước đo sức khỏe tinh vi. Những phản ứng hay đổi thay nhỏ nhất ở khu vực này đôi khi chính là lời cảnh báo đầu tiên về sự xuất hiện của các căn bệnh ung thư nguy hiểm bên trong cơ thể.

Thực tế, không ít người thường chủ quan bỏ qua hoặc xme nhẹ các bất thường ở mắt. Tuy nhiên, các chuyên gia nhãn khoa và ung bướu cảnh báo rằng có nhiều bất thường xuất hiện ở mắt có thể liên quan trực tiếp đến nhiều loại khối u ác tính. Việc nhận biết sớm những tín hiệu này sẽ giúp bạn chủ động thăm khám và gia tăng cơ hội điều trị thành công.

Vì vậy, nếu bạn thấy mắt mình có dù chỉ một trong 4 dấu hiệu sau đây, hãy nhanh tới bệnh viện thăm khám kẻo về sau "hối không kịp":

1. Nhãn cầu lồi bất thường

Lồi nhãn cầu là một sự thay đổi tương đối dễ nhận biết bằng mắt thường. Bác sĩ ung bướu Wang Jingshu, Bệnh viện Tưởng niệm Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) cảnh báo đây không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ hay tật khúc xạ mà có thể liên quan mật thiết đến cấu trúc khối u quanh hốc mắt. Hãy cẩn trọng với một số bệnh lý ung thư sau:

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- Ung thư tuyến giáp: Bệnh lý mắt do tuyến giáp là nguyên nhân phổ biến khiến nhãn cầu bị đẩy ra ngoài. Khi tuyến giáp xuất hiện khối u ác tính, sự rối loạn hormone sẽ gây tổn thương các mô liên kết và cơ vận nhãn sau hốc mắt, dẫn đến tình trạng lồi mắt.

- Khối u hốc mắt (Sarcoma hốc mắt): Các khối u ác tính phát triển liên tục bên trong hốc mắt sẽ chiếm khoảng trống, tạo áp lực đẩy nhãn cầu về phía trước. Tình trạng này thường tiến triển nặng dần theo thời gian, đi kèm cảm giác đau nhức và giảm thị lực.

- Ung thư xoang: Các xoang nằm liền kề với hốc mắt. Khi tế bào ung thư phát triển tại đây, chúng có thể xâm lấn trực tiếp vào hốc mắt, phá hủy cấu trúc xương và khiến mắt bị lồi ra.

2. Tăng sắc tố quanh mắt và vùng mống mắt

Sự xuất hiện bất thường của các đốm màu tối, mảng sẫm màu quanh mí mắt hoặc trên kết mạc là tín hiệu cảnh báo tổn thương tế bào hắc tố. Vì vậy, bác sĩ Mei Feng, Trưởng khoa Nhãn khoa, Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Nam Xương (Trung Quốc) nhắc nhở dấu hiệu này có thể là do:

- U hắc tố ác tính (Melanoma): Không chỉ xuất hiện trên da, u hắc tố còn có thể tấn công vào kết mạc, mống mắt hay màng mạch. Bệnh thường biểu hiện qua các mảng đen hoặc nâu bất thường, có xu hướng to dần, sẫm màu và bề mặt gồ ghề không đều.

- Suy tuyến thượng thận (Bệnh Addison): Khi tuyến thượng thận bị suy giảm chức năng (có thể do khối u hoặc di căn), nồng độ hormone ACTH trong cơ thể sẽ tăng cao. Điều này kích thích sản sinh sắc tố melanin, làm mí mắt và kết mạc sẫm màu rõ rệt, đi kèm triệu chứng mệt mỏi, sụt cân và hạ huyết áp.

- Tác dụng phụ của thuốc điều trị: Hiện tượng tăng sắc tố mắt cũng có thể đến từ việc sử dụng kéo dài một số loại thuốc chống ung thư hoặc thuốc điều trị bệnh mạn tính.

3. Tổn thương và xuất huyết ở đáy mắt

Theo gải thích của bác sĩ Mei Feng, đáy mắt chứa hệ thống mạch máu và thần kinh thị giác chằng chịt. Thông qua kỹ thuật soi đáy mắt, các bác sĩ có thể phát hiện nhiều mầm bệnh nguy hiểm trước khi bệnh bùng phát triệu chứng toàn thân. Đặc biệt là các dạng ung thư như:

- U hắc tố màng mạch: Đây là khối u ác tính nguyên phát phổ biến ở mắt. Ở giai đoạn đầu, bệnh hầu như không gây đau đớn, nhưng khi khối u phát triển sẽ làm biến dạng màng mạch, gây giảm thị lực, khuyết thị trường hoặc bong võng mạc.

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- Ung thư máu (Bệnh bạch cầu): Sự gia tăng bất thường của các tế bào bạch cầu ác tính làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đông máu. Điều này khiến các mao mạch ở võng mạc dễ bị vỡ, gây ra tình trạng xuất huyết đáy mắt dạng chấm hoặc đốm rải rác, thường đi kèm sốt và thiếu máu toàn thân.

- Biến chứng mạch máu: Khám đáy mắt cũng giúp phát hiện sớm tổn thương mạch máu võng mạc do bệnh tiểu đường hoặc tăng huyết á. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính phức tạp.

4. Nhìn mờ, khiếm khuyết thị trường không rõ nguyên nhân

Bác sĩ ung bướu Wang Jingshu cảnh báo, nếu bạn bỗng nhiên bị suy giảm thị lực nhanh chóng, nhìn đôi (song thị) hoặc mất một phần tầm nhìn mà không phải do cận thị hay đục thủy tinh thể, đây rất có thể là do khối u chèn ép thần kinh.

Các khối u tuyến yên, u não hoặc khối u di căn từ nơi khác (như ung thư phổi, ung thư vú) khi phát triển gần giao thoa thị giác sẽ đè ép lên dây thần kinh thị giác. Dấu hiệu điển hình là người bệnh bị thu hẹp thị trường (không nhìn thấy các vật ở hai bên thái dương) hoặc thị lực giảm sút nghiêm trọng dù đã thay kính nhiều lần.

Cuối cùng, bác sĩ Mei Feng nhấn mạnh, đôi mắt là cơ quan vô cùng nhạy cảm. Khi nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào về hình dáng (lồi mắt), màu sắc (tăng sắc tố, xuất huyết) hoặc chức năng nhìn, bạn không nên tự ý dùng thuốc nhỏ mắt hay chủ quan bỏ qua. Hãy đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được soi đáy mắt và tầm soát sức khỏe kịp thời.

Tổng hợp