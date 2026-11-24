Nhiều người kiêng rượu bia để giữ gan nhưng lại vô tư ăn loại rau trắng mập ngoài chợ được ví như "vua thối gan" mỗi ngày mà không hay biết.

Nhắc đến thủ phạm tàn phá lá gan, đa phần chúng ta lập tức nghĩ ngay tới rượu bia. Ai cũng hiểu chất cồn bắt gan phải gồng mình chuyển hóa liên tục, dễ dẫn tới viêm gan và xơ gan. Thế nhưng trên mâm cơm hằng ngày lại có một loại rau cực kỳ quen thuộc, giá rẻ nhưng tiềm ẩn rủi ro âm thầm không kém khi bị ngâm ủ sai cách, thậm chí bị nhiều người ví như khắc tinh của lá gan. Đó chính là giá đỗ không rễ. Loại giá trắng tinh, thân mập mạp thường được bày bán tràn lan ngoài chợ.

Đi chợ, thấy giá đỗ không rễ rẻ mấy, "ngon mắt" mấy cũng đừng mua

Vì sao giá đỗ không rễ bị coi là mối họa cho lá gan?

Giá đỗ ủ theo phương pháp truyền thống thường có thân mảnh, hơi cong, màu trắng ngà tự nhiên và phần rễ dài bám chắc. Ngược lại, giá đỗ không rễ lại sở hữu vẻ ngoài rất bắt mắt với thân mập ú, trắng muốt, giòn ngọt và gần như trụi rễ.

Để tạo ra hình dáng này và rút ngắn thời gian thu hoạch xuống chỉ còn 1 đến 2 ngày, nhiều cơ sở sản xuất thiếu uy tín đã ngâm ủ đậu với hóa chất điều hòa sinh trưởng thực vật, điển hình là 6-Benzylaminopurine (6-BA).

Theo quy định của Bộ Y tế, 6-Benzylaminopurine không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Khảo sát của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia trên các mẫu giá đỗ lấy ngẫu nhiên ngoài chợ từng ghi nhận tới 5/6 mẫu tồn dư hoạt chất 6-BA vượt giới hạn tối đa cho phép theo tiêu chuẩn châu Âu.

Giá đỗ không rễ tiềm ẩn nguy cơ hóa chất độc hại với gan và toàn bộ cơ thể

Về mặt độc chất học, nghiên cứu công bố trên tạp chí Science of the Total Environment năm 2023 do nhóm chuyên gia tại Đại học Ma Cao (Trung Quốc) và Đại học Saskatchewan (Canada) thực hiện chỉ ra rằng phơi nhiễm 6-Benzylaminopurine gây rối loạn chuyển hóa axit béo và lipid trong cơ thể. Khi lượng hóa chất này ngấm sâu vào thân giá và đi vào đường tiêu hóa mỗi ngày, toàn bộ gánh nặng chuyển hóa và giải độc sẽ dồn lên gan, dễ gây nhiễm độc tích lũy, suy giảm chức năng gan và làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào gan mạn tính.

Bên cạnh giá đỗ ngâm hóa chất, giới chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng với 3 loại rau củ khác dễ sinh độc tố hại gan nếu bảo quản hoặc sử dụng sai cách:

- Rau củ dập nát, mốc hỏng: Thực phẩm úng thối, mốc hỏng dễ nhiễm nấm mốc sinh độc tố aflatoxin. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp aflatoxin vào nhóm tác nhân gây ung thư hàng đầu, đặc biệt tàn phá tế bào gan mạnh mẽ.

- Dưa muối xổi còn hăng hoặc để quá lâu: Dưa cà muối chưa đủ độ chua chứa hàm lượng nitrit cao, khi kết hợp với axit amin trong dạ dày dễ tạo thành nitrosamine, hợp chất làm tăng gánh nặng chuyển hóa và nguy cơ ung thư đường tiêu hóa lẫn gan.

Nhiều người thích ăn rau củ muối xổi thường xuyên mà không biết chúng hại gan, hại dạ dày

- Khoai tây mọc mầm hoặc cà chua còn xanh: Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA), các loại củ quả này chứa nhiều độc tố tự nhiên solanine, khi ăn vào sẽ phá hủy màng tế bào, làm tăng men gan và gây tổn thương gan nếu tích tụ lâu dài.

Những tín hiệu lá gan đang "kêu cứu"

Gan là cơ quan không có dây thần kinh cảm giác đau trực tiếp nên các tổn thương giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm. Theo các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan mật, khi chức năng thải độc của gan suy giảm, cơ thể thường phát ra những tín hiệu bất thường dễ nhận biết qua sinh hoạt hằng ngày, phổ biến như:

Đầy hơi và xì hơi nhiều bất thường

Gan đảm nhiệm vai trò tiết dịch mật để nhũ hóa chất béo và hỗ trợ tiêu hóa. Khi gan suy yếu, lượng mật tiết ra không đủ khiến thức ăn lên men trong đường ruột, sinh nhiều khí thừa và gây đầy bụng, xì hơi liên tục dù bạn không ăn thực phẩm lạ.

Hơi thở có mùi hôi khó chịu

Chức năng chuyển hóa của gan trục trặc làm các chất thải chứa nitơ và amoniac không được đào thải trọn vẹn qua đường tiết niệu. Lượng khí này theo máu lên phổi và thoát ra qua đường thở, gây mùi hôi đặc trưng dù bạn vệ sinh răng miệng rất kỹ.

Khi vệ sinh răng miệng vô cùng kỹ mà vẫn có hơi thở hôi, đừng bỏ qua nguy cơ bạn đã mắc bệnh gan

Xuất hiện nốt sao mạch trên da

Đây là dấu hiệu điển hình ở người suy giảm chức năng gan. Khi gan không còn khả năng phân giải tốt hormone estrogen dư thừa, các mao mạch nhỏ dưới da sẽ giãn nở tạo thành những chấm đỏ trung tâm có các tia mạch máu tỏa ra xung quanh giống mạng nhện, thường thấy ở vùng cổ, ngực và mặt.

Ngoài ba biểu hiện trên, người có lá gan đang tổn thương còn thường xuyên gặp tình trạng chán ăn, sợ đồ dầu mỡ, buồn nôn, rối loạn đại tiện, vàng da, vàng mắt hoặc móng tay nhợt nhạt, dễ gãy.

Chọn đúng loại hoặc tự làm tại nhà là cách có các món ăn ngon miệng, bổ dưỡng mà vẫn đảm bảo an toàn từ giá đỗ

Giá đỗ không rễ phá gan không có nghĩa là bạn không được ăn mọi loại giá đỗ. Để bảo vệ gan, mỗi gia đình nên ưu tiên chọn giá đỗ tự nhiên có rễ dài, thân mảnh hoặc có thể tự làm giá đôc tại nhà. Tuyệt đối không dùng thực phẩm mốc hỏng và chủ động thăm khám sớm ngay khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo.

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