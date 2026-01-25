Pha trà bằng ấm siêu tốc hay lò vi sóng ngon hơn? Câu trả lời gây bất ngờ

Trà là thức uống phổ biến ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Có nhiều yếu tố tạo nên một tách trà, chẳng hạn như loại túi trà bạn dùng, lượng sữa cho vào và việc có thêm đường hay không. Một điều khác cũng ảnh hưởng tới hương vị của trà, đó là cách đun nước.

Gần như tất cả chúng ta đều dùng ấm siêu tốc để đun nước nhanh chóng. Một số người vẫn sử dụng ấm đun trên bếp, nhưng những loại này ngày càng hiếm thấy trong các gia đình Việt vì ấm điện tiện lợi và nhanh hơn. Tuy nhiên, có một điều chúng ta ít khi làm: đó là làm nóng nước bằng lò vi sóng.

Cách làm này phổ biến ở Mỹ, nơi ấm siêu tốc không phổ biến bằng. Hầu hết người Việt (và người Anh) đều thấy cách thức này khá lạ lùng.

Gần như tất cả chúng ta đều dùng ấm siêu tốc để đun nước nhanh chóng.

Tại Mỹ, nhiều người có thói quen làm nóng nước bằng lò vi sóng.

Mới đây, một phụ nữ người Mỹ sống tại Anh đã quyết định thử nghiệm hai phương pháp pha trà này để xem cách nào ngon hơn. Cô để chồng người Anh của mình làm giám khảo.

Sarah chia sẻ trong một video TikTok rằng cô “tin chắc” sẽ không có sự khác biệt nào giữa việc đun sôi nước bằng ấm siêu tốc và làm nóng nước trong lò vi sóng khi pha trà, vì vậy cô đã đưa chúng vào bài kiểm tra bằng cách để chồng mình nếm thử cả hai.

Đầu tiên, cô làm nóng một cốc nước trong lò vi sóng, sau đó rót sang một chiếc cốc mới để chồng cô không thể nhận ra sự khác biệt chỉ dựa vào độ nóng của cốc. Sau đó, cô rót nước vừa đun sôi từ ấm siêu tốc vào cốc thứ hai.

Tiếp theo, cô cho một túi trà vào cả hai cốc và dùng thìa xoay túi trà trong nước. Tuy nhiên, trong khi chờ trà ngấm, Sarah lập tức nhận ra rằng mình đã “sai” – vì sự khác biệt đã rất rõ ràng.

Kết quả gây bất ngờ

Cốc nước đun sôi bằng ấm siêu tốc có màu hổ phách vàng rực khi trà ngấm trong cốc, còn cốc nước làm nóng bằng lò vi sóng thì có một lớp bọt trắng kỳ lạ trên bề mặt, trông rất kém hấp dẫn.

Cô thử dùng thìa hớt lớp bọt trước khi đưa cho chồng, nhưng ngay cả anh cũng có thể nhận ra sự khác biệt ngay lập tức.

Sau khi nếm một cốc – hóa ra là cốc trà pha bằng lò vi sóng – anh nói: “Sarah, anh không cần thử cốc còn lại cũng biết cái này được làm nóng bằng lò vi sóng.”

Anh cho biết lớp bọt còn sót lại trong cốc đã nói lên tất cả, và khi anh thử cốc trà được pha bằng nước từ ấm siêu tốc, anh nói rằng nó không chỉ ngon hơn mà còn nóng hơn.

Những người bình luận dưới bài đăng đã nói với Sarah rằng việc hai tách trà có vị khác nhau là “quá rõ ràng”, vì nước sôi từ ấm siêu tốc cho phép trà ngấm tốt hơn nhiều so với nước được làm nóng bằng lò vi sóng ở nhiệt độ thấp hơn.

Một người bình luận: “Thậm chí việc hâm nóng lại trà bằng lò vi sóng cũng không được phép. Nếu bạn để trà nguội, thì bạn phải uống nó nguội.”

Người khác nói thêm: “Trà phải được pha bằng nước ở 100 độ C, không được thấp hơn dù chỉ một chút. Chúng tôi không biết bạn có rót nước từ ấm ngay lập tức hay không, nhưng có thể thấy rõ nước từ lò vi sóng là không sôi.”

Một người thứ ba viết: “Nước vừa đun sôi trong ấm không chỉ có nhiệt độ đúng mà còn được sục khí, tạo điều kiện cho tách trà hoàn hảo.”

Một số người bình luận khác cũng chỉ ra rằng việc làm nóng nước trong lò vi sóng có thể cực kỳ nguy hiểm. Điều này là do bạn có thể tạo ra hiện tượng gọi là nước siêu nóng, khi nước nóng hơn điểm sôi nhưng lại không sủi bọt.

Nước siêu nóng sau đó có thể bùng phát dữ dội khi bị tác động bởi những hành động như di chuyển cốc, thả túi trà vào, hoặc khuấy bằng thìa. Điều này có thể khiến nước bắn vọt lên và gây bỏng nghiêm trọng.

Để tránh điều này, bạn chỉ nên làm nóng nước trong những khoảng thời gian ngắn để có thể theo dõi mức độ nóng của nó. Bạn cũng có thể đặt một vật gì đó vào cốc, chẳng hạn như que khuấy gỗ hoặc thậm chí một ít đường, trước khi làm nóng, vì điều này sẽ phá vỡ sức căng bề mặt của nước từ trước, giúp nước không “bùng nổ”.

Nếu có thể, hãy luôn dùng ấm siêu tốc để pha trà và cà phê thay vì lò vi sóng – và nhớ uống khi còn nóng, trước khi nó nguội!