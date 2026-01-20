Bí mật ít biết về nồi chiên không dầu: 1 món lọt vào danh sách đen

Hiện nay, nồi chiên không dầu đã trở thành một thiết bị nhà bếp quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Nhiều người sử dụng thiết bị này để nấu từ hai đến ba bữa ăn mỗi tuần.

Mức độ phổ biến đã lên tới mức mà nhiều người hâm mộ nồi chiên không dầu gần như từ bỏ lò nướng truyền thống, thay vào đó lựa chọn chiếc máy nhỏ gọn này cho hầu hết nhu cầu nấu nướng.

Nồi chiên không dầu đã trở thành một thiết bị nhà bếp quen thuộc của nhiều gia đình.

Tuy nhiên, một số người dùng đã phải “trả bài học đắt giá” và hiểu ra rằng nồi chiên không dầu không thể dùng cho mọi thứ.

Gần đây, một người dùng Reddit đã đưa ra lời cảnh báo thẳng thắn, viết: “Đừng nấu bỏng ngô dành cho lò vi sóng trong nồi chiên không dầu. Tuyệt đối đừng.”

Một người khác nói thêm: “Tôi không nghĩ nồi chiên sẽ làm nóng đủ nhanh. Tốt nhất là bạn nên đun nóng một ít dầu trong chảo có nắp, mở gói và cho hạt bắp nổ vào chảo.”

Theo chuyên trang ẩm thực BBC Good Food, bỏng ngô là món “tuyệt đối không nên” nấu bằng nồi chiên không dầu, vì có thể gây ra nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng.

Ấn phẩm này giải thích: “Món ăn vặt quen thuộc trong rạp chiếu phim này sẽ không chín tốt trong nồi chiên không dầu, vì hầu hết các mẫu máy không đạt được nhiệt độ cần thiết để làm nổ hạt bắp.”

“Hạt bắp nổ cũng có thể mắc kẹt trong bộ phận làm nóng của nồi chiên, điều này có thể khiến thiết bị bị chập điện — tạo ra nguy cơ hỏa hoạn.”

Không nên làm bỏng ngô bằng nồi chiên không dầu.

Thay vào đó, BBC Good Food khuyên nên làm bỏng ngô trên bếp hoặc trong lò vi sóng, đồng thời gợi ý các công thức bỏng ngô ngọt hoặc bỏng ngô caramel.

Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi lực lượng cứu hỏa Anh ban hành khuyến cáo về các mẹo vệ sinh nồi chiên không dầu trên TikTok.

Họ cảnh báo người dùng không nên cho các sản phẩm tẩy rửa vào thiết bị rồi bật máy với ý định ‘nấu bay’ dầu mỡ.

Lời khuyên về vệ sinh và bảo dưỡng nồi chiên không dầu

Lính cứu hỏa khuyến nghị luôn sử dụng các sản phẩm vệ sinh phù hợp và tuân thủ cẩn thận hướng dẫn của nhà sản xuất. Cần tránh các chất tẩy rửa có tính mài mòn.

Sau mỗi lần nấu, cần loại bỏ các mẩu thức ăn rơi vãi, dầu mỡ thừa, và phải vệ sinh thiết bị thật sạch trước khi sử dụng lại.

Cũng cần cẩn thận không làm rơi hoặc tạo áp lực lên bất kỳ bộ phận nào trong quá trình làm sạch. Hư hỏng các bộ phận bên trong, như bộ phận làm nóng, có thể dẫn đến quá nhiệt hoặc trục trặc thiết bị.

Một số lưu ý khác khi dùng nồi chiên không dầu là đặt nồi trên mặt phẳng thoáng, không nhồi nhét quá nhiều thức ăn, nên phết dầu ăn lên thực phẩm (trừ món nhiều mỡ), lắc/lật trở thường xuyên để chín đều, không cho thức ăn quá nhẹ (ví dụ như bánh mì) vào vì dễ bị gió cuốn vào bộ phận nhiệt. Tránh dùng vật sắc nhọn hoặc đồ kim loại chùi rửa và rút phích cắm sau khi sử dụng.