Ông bà xưa dạy: Chỉ cần giữ sạch 3 chỗ trong nhà, tài lộc tự tìm đến, càng ở càng có phước

Nhiều chuyên gia phong thủy hiện đại cũng khẳng định: chỉ cần giữ ba vị trí trong nhà luôn sạch và sáng, vận may tự nhiên hanh thông, tài lộc vào nhanh hơn cả bạn tưởng.

Nhà là nơi ta dưỡng thân – dưỡng tâm. Giữ nhà sạch chính là giữ vận cho chính mình.

Dưới đây là 3 vị trí mà người xưa gọi là “ba trạm năng lượng”, càng gọn gàng bao nhiêu, gia chủ càng dễ sống lâu, sống an, sống có phước bấy nhiêu.

1. Nhà bếp: Gốc rễ sức khỏe – kho lộc của gia đình

Trong tử vi dân gian, bếp tượng trưng cho tài lộc – sự ổn định – sức khỏe. Bếp bừa bộn, dầu mỡ đọng, thực phẩm quá hạn… dễ làm “tụ khí xấu”, ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn kinh tế.

Người xưa còn nói: “Bếp vượng thì nhà mới vượng”.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình khá giả ở những vùng quê vẫn giữ bếp rất sạch, sáng lửa mỗi ngày. Bếp là nơi tạo ra năng lượng sống, sự sung túc, và kết nối các thành viên.

Dấu hiệu một căn bếp “gọi lộc”:

– Mặt bếp luôn sạch dầu mỡ

– Tủ lạnh không tồn đồ quá hạn

– Thực phẩm sống – chín để riêng

– Không có mùi khó chịu quanh sink – Thoát nước thông

Mẹo giữ bếp sáng – sạch – vượng khí:

– Lau mặt bếp ngay sau khi nấu

– Rửa hết nồi, chảo trong ngày

– Dọn tủ lạnh mỗi tuần

– Cố định khu vực cất dao, thớt

– Giữ ánh sáng tốt ở bếp (ánh sáng vàng nhạt giúp bếp ấm, tạo cảm giác sung túc)

Bếp sạch giúp tiêu hóa tốt, tinh thần thư thái, từ đó tài lộc cũng hanh thông hơn.

2. Phòng tắm: Nơi rửa trôi khí xấu, mở lối cho an lành

Theo phong thủy, phòng tắm là nơi tập trung khí thải – vi khuẩn – ẩm thấp, rất dễ phát sinh năng lượng xấu. Nhưng khi được giữ sạch và thoáng, đây lại là nơi “rửa trôi mệt mỏi”, mang lại thảnh thơi cho tinh thần.

Người xưa dạy: “Nơi tắm sạch thì bệnh ít tìm tới, tâm ít u ám.”

Dấu hiệu phòng tắm mang năng lượng tốt:

– Không có ẩm mốc

– Sàn khô ráo

– Gương sáng, không đọng nước

– Thông gió tốt

– Không bừa bộn chai lọ

Mẹo giữ phòng tắm sạch – thoáng – an tâm:

– Lau khô sàn sau mỗi lần tắm

– Xịt khử khuẩn bồn cầu hằng ngày

– Mở quạt hút hoặc cửa sổ 15-20 phút

– Treo khăn tách biệt (khăn mặt – khăn tắm – khăn lau tay)

– Thay vòi sen, thảm lau khi có dấu hiệu ố màu

Phòng tắm sạch là lá chắn vô hình bảo vệ sức khỏe và năng lượng của gia đình.

3. Lối vào nhà: Cửa đón tài lộc – điểm bắt đầu của vận khí

Đây chính là nơi phong thủy gọi là “khẩu khí” – nơi tài lộc, may mắn và năng lượng tốt tìm đường bước vào. Một lối vào tối, nhiều đồ thừa, giày dép lộn xộn rất dễ tạo “ám khí”, khiến gia chủ cảm thấy nặng nề, làm mãi không khá.

Ngược lại, sảnh vào sáng sủa, ngăn nắp sẽ giúp ngôi nhà như được “thổi sinh khí mới”.

Dấu hiệu lối vào mang vận may:

– Ánh sáng đủ (quan trọng nhất)

– Giày dép gọn, không tràn ra cửa

– Không để đồ thừa, đồ hỏng

– Có một điểm nhấn tạo sinh khí (chậu cây nhỏ, bức tranh sáng màu)

Mẹo tạo lối vào “vượng tài – sáng nhà”:

– Quét lối vào mỗi sáng hoặc trước khi ngủ

– Giới hạn tối đa 1-2 đôi giày ở ngoài

– Treo gương nhỏ hoặc đèn ấm để tạo cảm giác rộng – sáng

– Đặt khay/giá để đồ cố định, tránh bừa bộn

Lối vào sáng giúp mở đường cho vận khí tốt, tiền bạc cũng đỡ “tắc nghẽn” hơn.

Kết lại: Muốn đổi vận, hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất – DỌN SẠCH

Không phải lúc nào bạn cũng cần làm lễ, cầu may hay mua vật phẩm phong thủy đắt tiền. Đôi khi, việc đơn giản nhất – và mạnh mẽ nhất – chính là:

Giữ bếp sạch để nuôi dưỡng dạ dày – sức khỏe. Giữ phòng tắm sạch để nuôi dưỡng tinh thần – sự an yên. Giữ lối vào sáng sủa để mở cửa cho tài lộc.

Nhà sạch, tâm an. Tâm an thì vận tự sáng. Người giữ nhà cũng chính là người giữ phúc cho mình.

Và theo đúng quan niệm tử vi – phong thủy truyền thống: “Càng sống lâu trong một ngôi nhà sạch, phúc khí càng dày, vận may càng vững vàng.”