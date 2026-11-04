Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Tại triển lãm EICMA ở Italy, Yamaha đã ra mắt mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên Xenter E, thu hút sự chú ý với thiết kế hiện đại và tiện ích vượt trội.

Yamaha ra mắt xe máy điện mới Xenter E, đi 108 km/sạc.