6 loại cây đuổi chuột tốt nhất mà bạn có thể mua cho sân vườn của mình

Nhìn thấy những loài động vật hoang dã ghé thăm khu vườn – từ ong bướm thụ phấn đến những sinh vật hoạt động về đêm – có thể mang lại niềm vui. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần kiểm soát chúng để tránh làm hư hại cây trồng. Chuột là một trong những “vị khách” như thế: trông thì nhỏ nhắn, nhưng lại có thể tàn phá vườn bằng cách gặm lá, quả, củ và thậm chí cả rễ, theo tạp chí Anh Homes and Gardens.

Giống như những loại cây có thể xua đuổi rắn, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những cây trồng tự nhiên giúp đuổi chuột. Theo chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại Nicole Carpenter, Chủ tịch công ty Black Pest Prevention (Mỹ): “Chuột thường tránh xa những nơi có các loại cây có mùi mạnh vì mùi hương này khiến chúng khó tìm thức ăn và nhận biết kẻ săn mồi.”

Dưới đây là 6 loại cây đuổi chuột hiệu quả, được các chuyên gia khuyên trồng để bảo vệ vườn và cây cảnh của bạn.

Bạc hà (Mint)

Bạc hà, đặc biệt là bạc hà Peppermint, là một trong những cây đuổi chuột mạnh nhất. Nhờ chứa menthol, loại mùi mà chuột cực kỳ ghét, bạc hà tạo nên hàng rào tự nhiên bảo vệ ngôi nhà. Nicole khuyên: “Hãy trồng bạc hà quanh rìa vườn để tạo hàng rào chống chuột. Khi được bố trí hợp lý, bạc hà sẽ ngăn chuột xâm nhập hiệu quả.”

Bạn có thể trồng bạc hà trong chậu, trong nhà bếp hoặc ngoài vườn. Nhớ cắt tỉa thường xuyên để thu hoạch và giúp cây mọc tươi tốt hơn.

Hương thảo (Rosemary)

Tương tự bạc hà, hương thảo cũng là loại thảo mộc có hương thơm mạnh khiến chuột tránh xa – đồng thời còn đuổi muỗi. Nicole giải thích: “Các hợp chất trong hương thảo làm rối loạn khứu giác của chuột, khiến chúng khó tìm thức ăn và phát hiện nguy hiểm.”

Bạn có thể trồng hương thảo quanh vườn, phun nước hương thảo hoặc rải lá khô. Theo chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại Rocky Beninato (Quality Affordable Pest Control): “Lá khô hương thảo có thể mạnh hơn, nhưng mùi sẽ giảm khi gặp mưa.”

Hãy cắt tỉa vào mùa xuân và hè để cây phát triển tán rậm, khỏe mạnh.

Oải hương (Lavender)

Nếu bạn muốn một loài hoa vừa đẹp vừa đuổi chuột, oải hương là lựa chọn lý tưởng. Rocky chia sẻ: “Giống như bạc hà và hương thảo, oải hương có mùi mạnh mà chuột không chịu được. Nhiều người thích dùng oải hương hơn vì mùi dễ chịu và có thể dùng trong nhà.”

Bạn có thể phơi khô hoa oải hương để treo trong nhà hoặc trồng cây xung quanh vườn. Cây oải hương sống lâu năm, mọc lại mỗi mùa. Sau khi hoa tàn, hãy cắt tỉa gốc để cây ra hoa lại năm sau.

Cúc vạn thọ (Marigold)

Cúc vạn thọ là cây quen thuộc trong vườn vì khả năng đuổi côn trùng và loài gặm nhấm. Nicole cho biết: “Cúc vạn thọ chứa pyrethrum, hợp chất thường dùng trong thuốc diệt côn trùng. Hãy trồng quanh vườn và rìa nhà để xua đuổi chuột, sâu bọ và nhiều loại côn trùng khác.”

Loài hoa này dễ trồng, thích ánh nắng mạnh. Bạn có thể trồng trong chậu để dễ di chuyển đến khu vực cần bảo vệ.

Thủy tiên (Daffodil)

Nếu muốn hoa lâu năm vừa đẹp vừa chống chuột, hãy chọn thủy tiên. Chuyên gia David Price, nhà côn trùng học, cho biết: “Củ thủy tiên chứa alkaloid độc đối với chuột, giúp ngăn chúng gặm phá một cách tự nhiên.”

Trồng thủy tiên không chỉ làm sáng vườn mà còn là hàng rào tự nhiên chống chuột. Khi hoa tàn, ngắt bỏ bông để cây tập trung dưỡng củ cho mùa sau. Tuy nhiên, cẩn thận với vật nuôi, vì thủy tiên cũng độc với chó mèo.

Xô thơm (Sage)

Nếu bạn muốn mở rộng vườn thảo mộc của mình bằng loại cây rau thơm mới, hãy thử xô thơm. Nicole chia sẻ: “Xô thơm chứa dầu camphor và thujone, hai hợp chất có khả năng đuổi chuột tự nhiên. Hãy trồng dọc hàng rào hoặc luống vườn – nơi chuột thường xuất hiện.”

Xô thơm dễ trồng, có thể gieo trong chậu, trong vườn hoặc trồng trong nhà rồi chuyển ra ngoài. Ngoài tác dụng đuổi chuột, đây còn là gia vị tuyệt vời trong nấu ăn.

Kết luận

Mặc dù chuột có vẻ dễ thương, nhưng một khi chúng xâm nhập khu vườn, thiệt hại có thể rất đáng kể. Việc kết hợp các loại cây đuổi chuột tự nhiên như bạc hà, hương thảo, oải hương, cúc vạn thọ, thủy tiên, và xô thơm không chỉ giúp bảo vệ cây trồng mà còn mang lại mùi hương dễ chịu và màu sắc sinh động cho khu vườn.

Bằng cách quy hoạch thông minh và trồng đúng chỗ, bạn có thể tạo ra một “hàng rào sinh học” vừa đẹp mắt vừa đuổi chuột hiệu quả – không cần đến hóa chất độc hại.