8 loài cây là "khắc tinh" của rắn

Dù bạn yêu hay ghét rắn, có rất nhiều lý do chính đáng để muốn giữ chúng tránh xa khu vườn của mình. Dù bạn có vật nuôi, trẻ nhỏ chạy chơi quanh nhà hay đơn giản chỉ không thích bất cứ thứ gì trườn bò, việc ngăn rắn và các loài gây hại khác xâm nhập là điều hoàn toàn dễ hiểu.

May mắn thay, có một số loại cây có thể giúp bạn đuổi rắn, khiến sân vườn của bạn không còn là nơi trú ẩn lý tưởng cho chúng.

8 loại cây giúp xua đuổi rắn

1. Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ có màu sắc rực rỡ.

Những bông hoa rực rỡ này không chỉ mang lại sắc màu tươi sáng cho khu vườn mà còn là lớp phòng thủ tự nhiên chống lại côn trùng và rắn. Rắn đặc biệt ghét mùi mạnh như lưu huỳnh, và cúc vạn thọ phát ra hương thơm nồng nặc giúp xua đuổi chúng rất hiệu quả.

2. Sả

Cây sả được người Việt dùng trong nhiều món ăn.

Sả có mùi thơm mạnh, vừa đẹp mắt vừa giúp đuổi rắn khỏi khu vườn của bạn.

3. Oải hương

Oải hương thường được dùng để trang trí.

Hiệu quả của oải hương vẫn còn gây tranh cãi. Một số người tin rằng nó giúp đuổi rắn, nhưng thực tế rắn thường sợ con người hơn là mùi hoa oải hương. Ngoài ra, vì cây oải hương thường thấp nên có thể vô tình tạo nơi ẩn nấp cho rắn. Tuy nhiên, oải hương giúp xua đuổi loài gặm nhấm – nguồn thức ăn chính của rắn – từ đó gián tiếp giảm số lượng rắn quanh nhà.

4. Tỏi và hành

Mùi hăng của tỏi và hành giúp xua đuổi sâu bọ và rắn.

Hai loại cây này có tác dụng kép trong việc đuổi sâu bọ và rắn nhờ chứa axit sulfonic. Bạn có thể trồng trực tiếp trong vườn hoặc băm nhỏ tỏi và hành, trộn với muối hột rồi rải quanh sân để tăng hiệu quả xua đuổi.

5. Lưỡi hổ

Lưỡi hổ không có mùi hăng nhưng có lá sắc nhọn.

Khác với những cây có mùi mạnh, cây lưỡi hổ là cây mọng nước. Nó giúp đuổi rắn nhờ lá sắc nhọn và dựng đứng, khiến rắn tránh xa vì khó di chuyển qua.

6. Hoa thanh anh hồng (pink agapanthus)

Hoa thanh anh hồng có mùi hăng đặc biệt.

Loài hoa này vừa đẹp mắt vừa có mùi hăng giúp đuổi côn trùng và rắn. Dù có hoa rất đẹp, agapanthus lại thuộc họ hành, nên cũng có đặc tính xua đuổi tự nhiên tương tự hành và tỏi.

7. Ngải tây (Wormwood)

Ngải tây cũng có khả năng xua đuổi rắn.

Cây ngải tây là loại cây thân thảo cao với rễ gỗ. Lá tỏa ra mùi hăng mạnh khiến rắn tránh xa. Tuy nhiên, loại cây này dễ phát triển quá mức, nên khi trồng bạn cần kiểm soát để không bị lan rộng.

8. Húng tây và xô thơm (Basil và sage)

Các loại rau thơm cũng tỏa ra mùi mạnh khiến rắn khó chịu.

Giống như hành và tỏi, hai loại thảo mộc thơm này tỏa ra mùi mạnh giúp xua rắn, đồng thời cũng là nguyên liệu tuyệt vời cho món ăn của bạn.

Lưu ý: Dù những loại cây này có thể giúp ích, chúng không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bạn vẫn nên cẩn trọng khi ở khu vực có rắn và tìm tư vấn chuyên môn khi cần.

Làm gì khi thấy rắn trong sân vườn?

Nếu bạn phát hiện rắn, hãy giữ khoảng cách an toàn và đảm bảo trẻ nhỏ và vật nuôi cũng tránh xa. Hãy liên hệ với người bắt rắn có giấy phép hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ và hướng dẫn thêm.