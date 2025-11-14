5 loại cây khiến rắn cực kỳ khó chịu

Câu hỏi 1/5 Loại cây nào sau đây được biết đến là có khả năng xua đuổi rắn hiệu quả nhờ vào mùi hương nồng và tinh dầu mạnh, thường được dùng để nấu ăn và đuổi muỗi? A Cây Bàng Singapore Sai B Cây Sả Đúng C Cây Trầu Bà Sai Đáp án

Đáp án đúng: B. Cây Sả. Giải thích: Cây Sả chứa tinh dầu **citronella** có mùi hương mạnh, được xem là khắc tinh của rắn và nhiều loại côn trùng.

Câu hỏi 2/5 Ngoài tác dụng làm sạch không khí và có lá sắc nhọn, loại cây cảnh phổ biến nào sau đây giúp đuổi rắn vì hình dạng lá đặc biệt khiến chúng khó di chuyển qua? A Cây Phát Tài Sai B Cây Kim Tiền Sai C Cây Lưỡi Hổ Đúng

Đáp án đúng: C. Cây Lưỡi Hổ. Giải thích: Cây **Lưỡi Hổ** (hay Lưỡi Cọp) là cây mọng nước, có lá sắc nhọn, dựng đứng khiến rắn sợ hãi và tránh xa vì khó di chuyển qua.

Câu hỏi 3/5 Trong dân gian, loại cây nào sau đây có mùi cay, hăng, tính dược mạnh, được dùng để xua đuổi động vật độc hại (bao gồm rắn)? A Cây Lá Lốt Sai B Cây Húng Quế Sai C Cây Ngải Cứu Đúng

Đáp án đúng: C. Cây Ngải Cứu. Giải thích: Cây **Ngải Cứu** có mùi cay, hăng nồng, tính dược mạnh mà rắn cực kỳ khó chịu, dân gian thường dùng để trừ rắn.

Câu hỏi 4/5 Loại cây có hoa màu tím, thân leo, khi vò nhẹ lá sẽ có mùi tỏi nhẹ thoang thoảng, được trồng để trang trí và xua đuổi rắn hiệu quả là gì? A Hoa Lan Tỏi (Hoa Thiên Lý Tỏi) Đúng B Hoa Giấy Sai C Hoa Cà Phê Sai

Đáp án đúng: A. Hoa Lan Tỏi (Hoa Thiên Lý Tỏi). Giải thích: Hoa Lan Tỏi (hay Thiên Lý Tỏi) là cây thân leo, có mùi tỏi nhẹ đặc trưng khi bóp lá, mùi này giúp đuổi rắn và côn trùng.

Câu hỏi 5/5 Loại hoa cảnh rực rỡ nào sau đây phát ra hương thơm nồng (chứa chất pyrethrum) giúp xua đuổi rắn và côn trùng rất hiệu quả? A Hoa Hồng Sai B Hoa Cúc Vạn Thọ Đúng C Hoa Tulip Sai