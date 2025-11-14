HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

5 loại cây khiến rắn cực kỳ khó chịu

Trà My |

Có nhiều loại cây có khả năng xua đuổi rắn một cách tự nhiên, giúp bảo vệ sân vườn và căn nhà của bạn khỏi loài bò sát "đáng sợ" này.

Câu hỏi 1/5

Loại cây nào sau đây được biết đến là có khả năng xua đuổi rắn hiệu quả nhờ vào mùi hương nồng và tinh dầu mạnh, thường được dùng để nấu ăn và đuổi muỗi?

Đáp án đúng: B. Cây Sả.

Giải thích: Cây Sả chứa tinh dầu **citronella** có mùi hương mạnh, được xem là khắc tinh của rắn và nhiều loại côn trùng.

5 loại cây khiến rắn cực kỳ khó chịu- Ảnh 1.

Câu hỏi 2/5

Ngoài tác dụng làm sạch không khí và có lá sắc nhọn, loại cây cảnh phổ biến nào sau đây giúp đuổi rắn vì hình dạng lá đặc biệt khiến chúng khó di chuyển qua?

Đáp án đúng: C. Cây Lưỡi Hổ.

Giải thích: Cây **Lưỡi Hổ** (hay Lưỡi Cọp) là cây mọng nước, có lá sắc nhọn, dựng đứng khiến rắn sợ hãi và tránh xa vì khó di chuyển qua.

5 loại cây khiến rắn cực kỳ khó chịu- Ảnh 2.

Câu hỏi 3/5

Trong dân gian, loại cây nào sau đây có mùi cay, hăng, tính dược mạnh, được dùng để xua đuổi động vật độc hại (bao gồm rắn)?

Đáp án đúng: C. Cây Ngải Cứu.

Giải thích: Cây **Ngải Cứu** có mùi cay, hăng nồng, tính dược mạnh mà rắn cực kỳ khó chịu, dân gian thường dùng để trừ rắn.

5 loại cây khiến rắn cực kỳ khó chịu- Ảnh 3.

Câu hỏi 4/5

Loại cây có hoa màu tím, thân leo, khi vò nhẹ lá sẽ có mùi tỏi nhẹ thoang thoảng, được trồng để trang trí và xua đuổi rắn hiệu quả là gì?

Đáp án đúng: A. Hoa Lan Tỏi (Hoa Thiên Lý Tỏi).

Giải thích: Hoa Lan Tỏi (hay Thiên Lý Tỏi) là cây thân leo, có mùi tỏi nhẹ đặc trưng khi bóp lá, mùi này giúp đuổi rắn và côn trùng.

5 loại cây khiến rắn cực kỳ khó chịu- Ảnh 4.

Câu hỏi 5/5

Loại hoa cảnh rực rỡ nào sau đây phát ra hương thơm nồng (chứa chất pyrethrum) giúp xua đuổi rắn và côn trùng rất hiệu quả?

Đáp án đúng: B. Hoa Cúc Vạn Thọ.

Giải thích: Hoa Cúc Vạn Thọ có mùi hương nồng mà rắn ghét (tương tự mùi lưu huỳnh). Trong hoa cúc nói chung có chứa pyrethrum, một chất có tác dụng đuổi rắn và côn trùng.

5 loại cây khiến rắn cực kỳ khó chịu- Ảnh 5.


KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC
Tags

cây trồng

quiz

Quizz Soha

cây đuổi rắn

quiz sống khỏe

cây xua đuổi rắn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại