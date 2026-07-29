Nữ giáo viên mầm non dương tính với HIV, bật khóc: "7 sai lầm hủy hoại đời tôi, nhiều người cũng mắc"

Sống lành mạnh, chưa từng ghé chân vào những tụ điểm ăn chơi hay quan hệ bừa bãi, nên cô Vương không hiểu mình đã nhiễm HIV kiểu gì. Cô còn nghĩ bác sĩ nhầm lẫn kết quả khám của cô với người khác.

“Vì sao lại là tôi?”

Cô Vương (Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc) nắm chặt tờ phiếu kết quả xét nghiệm đến nhăn nhúm trong tay, giọng run lên trong hoảng loạn tột cùng ngay tại phòng khám chuyên khoa.

Đang ở độ tuổi 20, cô giáo mầm non này có một cuộc sống vô cùng chỉn chu, nhẹ nhàng. Cô độc thân, không tiêm chích, không có đời sống cá nhân phức tạp, không xăm hình và chưa từng bước chân vào các tụ điểm giải trí phức tạp. Đồng nghiệp hay phụ huynh học sinh nhìn vào đều tin chắc một cô gái lành tính như cô thuộc nhóm “hoàn toàn không có nguy cơ” với các bệnh truyền nhiễm.

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Thế nhưng, đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ do nhà trường tổ chức mới đây đã giội một gáo nước lạnh xuống cuộc sống bình yên của cô. Mẫu máu sàng lọc ban đầu trả về chỉ số bất thường. Ngay sau đó, bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình đối chiếu, thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp y khoa chuyên sâu. Khi kết quả khẳng định trả về với kết luận chính thức dương tính với HIV, cô gái trẻ như đổ gục hoàn toàn.

Không thể tin nổi bản án nghiệt ngã đến quá bất ngờ, cô rơi vào tuyệt vọng vì không hiểu virus đã chọc thủng rào chắn bảo vệ của mình từ lúc nào. Đến khi các bác sĩ chuyên khoa ngồi lại, tỉ mỉ bóc tách từng chi tiết nhỏ nhất trong sinh hoạt thường ngày của cô, tất cả mới ngỡ ngàng nhận ra bi kịch của cô giáo trẻ xuất phát từ tâm lý "sợ sai chỗ": Cực kỳ lo lắng trước những nguy cơ phi khoa học, nhưng lại hoàn toàn mất cảnh giác trước những điểm mù chết người.

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Dựa trên hồ sơ sinh hoạt hoàn toàn không có yếu tố nguy cơ qua đường tình dục hay tiêm chích, các bác sĩ phỏng đoán: Cô giáo đã lây nhiễm âm thầm qua chính những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại nhưng chứa rủi ro máu trực tiếp, kết hợp với hàng loạt hiểu lầm y khoa trầm trọng. Cô Vương bật khóc: "7 sai lầm đã hủy hoại đời tôi, tôi biết là nhiều người cũng đang mắc sai lầm giống mình".

Vậy 7 sai lầm đó là gì?

1. Mất cảnh giác ở nhà trọ: "Tiện tay" dùng chung kìm cắt móng, dao cạo

Cô giáo thừa nhận ở nhà trọ cô giữ vệ sinh rất kỹ, nhưng lại có thói quen "tiện tay" dùng chung kìm cắt móng tay, dao cạo hay mượn tạm bàn chải đánh răng của bạn chung phòng nếu chưa kịp mua mới. Cô nghĩ người sống cùng lành lặn nên hoàn toàn vô hại.

Bác sĩ chỉ ra đây chính là nghi phạm lây nhiễm số 1. Việc dùng chung kìm cắt móng, dao cạo hay bàn chải đánh răng dễ dàng tạo ra các vết xước siêu nhỏ gây chảy máu. Chỉ cần dụng cụ dính một lượng máu vi mô chứa virus của người mang mầm bệnh (dù chính họ cũng chưa biết mình mắc), hành vi dùng chung sẽ biến thành phơi nhiễm trực tiếp qua đường máu.

2. Thói quen làm móng, xỏ khuyên vỉa hè: Rào chắn vô trùng bị bỏ ngỏ

Một điểm mù khác khiến cô mất cảnh giác là thói quen cắt da chân, làm móng và xỏ khuyên ở các tiệm nhỏ ven đường. Cô thấy thợ xịt chút cồn là yên tâm rằng dụng cụ đã "sạch".

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Bác sĩ phân tích, cồn y tế thông thường không thể tiệt trùng hoàn toàn virus bám trên dụng cụ kim loại. Mầm bệnh chỉ bị vô hiệu hóa khi trải qua quy trình hấp tiệt trùng áp suất cao. Việc kìm cắt da vô tình quệt phải vệt máu khô của người nhiễm bệnh trước đó chính là chiếc cầu nối đưa virus thẳng vào dòng máu của cô.

3. Sợ ăn uống, ôm hôn chung làm lây bệnh: Hoảng loạn phi khoa học

Khi biết kết quả, cô giáo hoảng loạn khóc lóc vì sợ mình đã lây bệnh cho các học sinh mầm non hay bạn bè qua việc ăn uống, ôm hôn, dùng chung bát đũa hàng ngày.

Bác sĩ phải chấn chỉnh ngay: Đây là nỗi sợ hoàn toàn vô căn cứ. Virus HIV không thể tồn tại ngoài môi trường và lượng virus trong nước bọt hay mồ hôi là cực kỳ nhỏ, không đủ ngưỡng lây nhiễm qua tiếp xúc sinh hoạt thông thường. Cô hoàn toàn không thể lây cho học sinh qua việc giảng dạy.

4. Ám ảnh bể bơi công cộng: Nỗi sợ hoang đường

Mỗi khi mùa hè đến, cô giáo luôn nơm nớp lo sợ bể bơi công cộng hay nhà tắm chung là nguồn lây bệnh. Bác sĩ khẳng định chất khử trùng clo trong nước bể bơi vô hiệu hóa virus ngay lập tức. Việc tắm bơi chung hoàn toàn an toàn và không bao giờ là nguyên nhân khiến cô mắc bệnh.

5. Sợ muỗi đốt ở trường mầm non truyền bệnh

Thấy trường học nhiều cây xanh, cô giáo từng phỏng đoán mình bị nhiễm do muỗi đốt. Bác sĩ giải thích muỗi không thể là vật trung gian truyền virus này vì virus không thể sống trong cơ thể muỗi, đồng thời muỗi không bơm ngược máu của người trước vào người sau khi đốt.

6. Ngộ nhận "Khám sức khỏe hàng năm là đã kiểm soát được virus"

Cô tự tin mình an toàn vì năm nào cũng đi khám sức khỏe tổng quát và có kết quả rất tốt. Bác sĩ làm rõ: Các gói khám định kỳ thông thường hoàn toàn không bao gồm hạng mục tầm soát HIV nếu không có yêu cầu riêng. Việc thấy chỉ số máu bình thường đã tạo cho cô rào chắn tâm lý an toàn giả tạo.

7. Coi bệnh HIV là "án tử" rồi tuyệt vọng bỏ cuộc

Sự sụp đổ lớn nhất của cô là suy nghĩ nhiễm bệnh đồng nghĩa với chấm hết tương lai. Bác sĩ đã vực dậy tinh thần cho cô khi giải thích về phác đồ ARV hiện đại. Khi tuân thủ điều trị để đưa tải lượng virus về dưới ngưỡng phát hiện (K=K: Không phát hiện = Không lây truyền), cô hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, duy trì tuổi thọ như bình thường và tiếp tục công việc.

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Bài học đắt giá từ câu chuyện của nữ giáo viên mầm non là hãy ngừng dành sự lo lắng cho những nguy cơ mơ hồ, mà hãy tập trung bảo vệ bản thân trước những hành vi phơi nhiễm thực tế. Đặc biệt, cần phải xây dựng thói quen tầm soát chủ động như đăng ký thêm hạng mục xét nghiệm chuyên biệt trong các đợt kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, hãy nhớ rằng ngay cả khi nhiễm HIV, không có nghĩa là cuộc đời bạn kết thúc. Y học đang phát triển không ngừng, bạn vẫn có thể sống và làm việc như bao người nếu biết kiểm soát HIV đúng cách.

Nguồn và ảnh: Sohu, iFeng