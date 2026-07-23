NSND Thanh Lam dẫn đầu 1 nhóm nghệ sĩ miền Bắc tự bỏ tiền tới Hà Tĩnh

Các nghệ sĩ tự bỏ tiền thuê xe đi tới Hà Tĩnh.

Mới đây, diva Hà Trần đã chia sẻ về chuyến thiện nguyện tới tỉnh Hà Tĩnh của mình với nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Tại Hà Tĩnh, các nghệ sĩ thực hiện một đêm nhạc miễn phí mang tên Nối vòng tay yêu thương.

Hà Trần

Hà Trần nói: "Đây là một chuyến thiện nguyện lần đầu tiên về Hà Tinh của tôi cùng các nghệ sĩ Thanh Lam, Quốc Trung, Lưu Hà An, Trần Thanh Phương, Vũ Quốc Bình, Hoàng Hải Bằng và nghệ sĩ đàn Dương Thùy Anh.

Chương trình được khởi xướng bởi NSND Thanh Lam, muốn giúp Mái Ấm Thiên Ân có hệ thống điện mặt trời.

Mái Ấm Thiên Ân được thành lập bởi các sơ, nhằm giúp đỡ người tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn, được sự hỗ trợ của rất nhiều nhà hảo tâm, các doanh nghiệp.

Chương trình đã gom được 2 tỷ đồng, chuyển cho Mặt Trận Tổ Quốc và tỉnh Hà Tĩnh để giúp đỡ các hoàn cảnh khác cần sự hỗ trợ.

Thanh Lam

Anh chị em nghệ sĩ chúng tôi thì tự thuê xe đi, không mang theo ekip cá nhân hay trợ lý chỉ mang theo tiếng hát, tiếng đàn phục vụ bà con.

Hơn 600 vé của chương trình ca nhạc thiện nguyện này sẽ phát miễn phí cho các đơn vị bảo trợ. Cát xê không có tiền, chỉ đơn giản là những món quà dành cho nghệ sĩ. Đó là những món ăn dân dã, vùng miền như kẹo cu đơ, bánh ướt do bạn bè gửi tặng.

Anh chị em chúng tôi sau đêm diễn vui vẻ chia nhau cát xê là những món quà đó. Tôi rất vui được góp một phần nhỏ tiếng hát của mình lần này và mong muốn sẽ tiếp tục được góp công sức trong những lần kế tiếp để giúp đỡ cộng đồng, người dân".

Nói rồi, Hà Trần chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của các nghệ sĩ khi tự thuê chung một chuyến xe đi cùng nhau từ Hà Nội về Hà Tĩnh. Tiếp đó là cảnh các nghệ sĩ chia quà sau đêm diễn. Đây là những khoảnh khắc mộc mạc nhưng đáng quý, khiến khán giả vô cùng thích thú, trân trọng.

Hà Trần hiện đang định cư tại Mỹ nhưng thường xuyên về nước để biểu diễn và tham gia nhiều hoạt động âm nhạc khác nhau. Đây là lần đầu tiên cô tới Hà Tĩnh để biểu diễn từ thiện cùng bạn bè đồng nghiệp. Ở ngoài đời, Hà Trần cũng là bạn thân với NSND Thanh Lam suốt hàng chục năm qua.