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Cái phước của gia đình Tuấn Ngọc

Tùng Ninh
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"Gia đình tôi có một may mắn" – danh ca Tuấn Ngọc chia sẻ.



Mới đây, tại một livestream, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ về gia đình âm nhạc của mình.

Ông nói: "Từ hồi tôi 5 tuổi, gia đình sống ở Đà Lạt, bố tôi có chỉ cho tôi hát và dẫn đi hát tại một chương trình phát thanh.

Cái phước của gia đình Tuấn Ngọc- Ảnh 1.

Tuấn Ngọc

Lúc đó, đài phát thanh ở Đà Lạt có một chương trình ca nhạc mỗi tuần một lần nhưng lại không đủ nghệ sĩ hát nên ca sĩ lớn với ca sĩ nhỏ hát chung với nhau hết.

Thế là tôi được lên hát cùng bố. Sau này, tôi có hỏi bố tôi sao lại dạy tôi hát từ nhỏ như vậy vì tôi khi ấy chưa có đam mê hát hò gì nên dạy khó lắm. Bố tôi bảo rằng, không dạy gì cả, cứ ngồi đánh đàn ở nhà rồi tôi ngồi nghe, thế là tự nhiên đứng dậy đi lại rồi hát theo. Đó là một may mắn, một cái duyên của tôi.

Gia đình tôi có một may mắn là không người nào là không biết hát. Ai cũng biết hát và có giọng hát đủ để trở thành ca sĩ. Đó là cái phước.

Tôi vẫn thường nói, để trở thành ca sĩ tối thiểu phải có giọng hát. Nhưng tất nhiên chỉ giọng hát thôi thì chưa đủ, còn phải tập cách hát, kỹ thuật hát. May mắn là nhà tôi ai cũng có giọng hát rồi cứ thế dạy lẫn nhau.

Cái phước của gia đình Tuấn Ngọc- Ảnh 2.

Bố tôi dạy chị tôi (danh Bích Chiêu) và tôi. Sau đó, tôi dạy lại cho các em tôi (Khánh Hà, Lan Anh, Thúy Anh, Anh Tú, Lưu Bích).

Bao giờ cũng thế, anh chị lớn hơn sẽ dạy bước đầu tiên cho các em để biết hát, biết rồi thì tự đi, tự tìm tòi cách hát".

Danh ca Tuấn Ngọc sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lừng lẫy với cha là cố nhạc sĩ Lữ Liên. Các anh chị em của ông đều là những tên tuổi quen thuộc trong làng nhạc hải ngoại như Bích Chiêu, Khánh Hà, Lưu Bích và cố ca sĩ Anh Tú. Ông kết hôn với ca sĩ Thái Thảo, con gái của nhạc sĩ gạo cội Phạm Duy và danh ca Thái Hằng.

Sự kết hợp này đã tạo nên mối giao hảo giữa hai gia tộc âm nhạc danh tiếng bậc nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Dù có xuất thân và nền tảng nghệ thuật gia đình vô cùng mạnh mẽ, ba người con gái của vợ chồng nam danh ca lại lựa chọn không theo đuổi sự nghiệp ca hát của cha mẹ.

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sao Việt

Lưu Bích

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Tuấn Ngọc

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