Mạnh Quỳnh: "Tôi muốn chia sẻ nỗi khổ tâm với các đại gia"

"Tôi thấy không công bằng cho người giàu" – Mạnh Quỳnh nói.

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Bolero Mạnh Quỳnh, người được gọi là "người tình sân khấu" của cố ca sĩ Phi Nhung. Tại chương trình, nam ca sĩ chia sẻ về cuộc sống hiện tại của anh ở Mỹ.

Mạnh Quỳnh

Anh nói: "Từ khoảng mười mấy năm trước tới giờ, một ngày của tôi bắt đầu lúc 7 giờ sáng, pha ly cà phê, làm đồ ăn sáng rồi cho hai đứa con dậy ăn sáng rồi đi học. Đợi hai đứa con đi học xong, tôi ở nhà làm những công việc của mình và làm cả việc nhà như dọn nhà, rửa chén bát.

Tôi nấu ăn giỏi, trông con giỏi. Tất cả những công việc đàn bà làm được thì đàn ông cũng làm được không thua kém.

Sau vườn nhà tôi có một khu vườn rất rộng, hồi trước tôi phải thuê một người để dọn cỏ, cắt cỏ giùm còn mọi việc trong nhà từ dọn dẹp, lau chùi tới trang trí nhà cửa, nấu ăn… tôi làm được hết. Không phải tôi không mướn người được mà tự tôi thích làm những công việc đó".

MC Nguyên Khang thốt lên: "Trời ơi, kiếm đâu được người đàn ông vừa giỏi kiếm tiền, vừa giỏi việc nhà như anh Mạnh Quỳnh đây".

Tiếp đó, Mạnh Quỳnh chia sẻ về bài Bolero mình thích nhất, giống với tính cách của anh nhất: "Chắc là bài Nghèo. Bao nhiêu năm qua tôi được khán giả yêu thương nhờ những bài hát về chuyện tình nghèo, chuyện tình dang dở, về những mối tình kém may mắn.

Nhưng tự nhiên tôi thấy như thế thì không công bằng cho người giàu. Người nghèo thì thường được cảm thông, thương mến. Nhưng người giàu cũng có nỗi khổ, tâm sự riêng của họ mà ít ai hiểu được. Họ cũng có lúc rơi nước mắt. Vì thế, tôi dự định ra một bài hát tên Giàu, vì tôi muốn chia sẻ nỗi khổ tâm với các đại gia".

Mạnh Quỳnh là một trong những nam ca sĩ hải ngoại thành công nhất với dòng nhạc trữ tình và bolero. Anh sở hữu chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, chuyên trị những ca khúc đượm buồn về tình yêu và quê hương.

Tên tuổi của anh gắn liền với cố ca sĩ Phi Nhung, tạo thành cặp song ca "vàng" huyền thoại được hàng triệu khán giả yêu mến. Không chỉ ca hát, Mạnh Quỳnh còn khẳng định tài năng qua việc tự sáng tác nhiều ca khúc tân cổ và bolero đặc sắc.

Hiện tại, anh vẫn bền bỉ cống hiến cho âm nhạc và là tượng đài vững chắc trong lòng người hâm mộ dòng nhạc xưa.