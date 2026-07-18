Chế Linh: "Tôi thấy trơ trẽn lắm"

Sau một hồi vật lộn với biển hồ, Chế Linh đã câu được một con cá rất to.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ một số khoảnh khắc quay lại cảnh ông đi câu cá tại Canada. Ông thuê hẳn một chiếc cano riêng để chở mình ra hồ câu cá.

Nam danh ca chia sẻ: "Tôi đang ở ngoài hồ, hồ ở đây rất rộng, như biển vậy, nhìn không thấy bờ bến đâu. Tôi đang ngồi trên thuyền đi ra giữa hồ.

Chế Linh câu cá

Tôi ra đây để thoải mái lại đầu óc sau khi xem mấy trận bóng đá World Cup vừa qua. Tôi đi tìm niềm vui sóng nước, dành thời gian để đi câu cá. Trời hôm nay cũng đẹp nên tôi đi tìm nguồn vui cho mình".

Nói rồi, Chế Linh tự tay cầm cần câu cá. Dù ở tuổi U90, nam danh ca vẫn rất khỏe mạnh và vững vàng, có thể vừa đứng trên thuyền vừa cầm cần câu cá dù sóng nước trên hồ rất lớn, gió to.

Sau một hồi vật lộn với biển hồ, Chế Linh đã câu được một con cá rất to. Ông tỏ ra vui mừng, cầm cả con cá lên khoe mọi người. Ông nói: "Cá này ngon lắm, thịt rất ngon. Ở đám cưới người ta hay ăn cá này, đem nó ra chế biến các món. Tôi về Việt Nam thấy mọi người hay bọc cá này vào giấy bạc rồi hấp lên.

Đi câu cá ở xứ này cũng có nhiều cái vui. Có lúc câu được cá rồi lại phải thả đi vì bị nhiều người nhìn mình. Họ cho rằng những loại cá đó không được phép đánh bẳt. Tôi cũng muốn bắt nó về nhưng thấy xung quanh ai cũng nhìn mình. Tôi thấy trơ trẽn lắm nên phải thả nó đi dù tôi rất tiếc.

Mỗi loại các phải có mùa mới được đánh bắt, nếu không đúng mùa nó sinh nở thì không được đánh bắt.

Đi câu cá như này cũng có cái vui riêng, giúp mình quên đi những lo âu, muộn phiền trong cuộc sống, lại tiêu khiển được thời gian nhàn rỗi quá không biết làm gì. Tôi coi như đây là đi tìm một niềm vui.

Tôi đang mệt quá, phải ngồi thở một chút. Ở bên này khác Việt Nam ở chỗ, muốn câu cá là phải có giấy phép, tức phải đi mua giấy phép nhưng tôi già quá rồi nên họ không bắt mua nữa mà còn khuyến khích đi câu. Nhưng mỗi người chỉ được câu 6 con cá thôi".