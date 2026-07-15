Nam nghệ sĩ ở Mỹ có nhà mặt tiền tại TP.HCM: "Tôi thấy phí tiền"

"Ngày xưa, lúc mới vào nghề sân khấu, tôi không biết nên cứ nghĩ phải mặc đồ hiệu mới là xịn" – Hoài Tâm nói.

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, danh hài Hoài Tâm đã chia sẻ về phong cách ăn mặc của mình.

Anh nói: "Tôi ở trên sân khấu và ngoài đời thực hoàn toàn khác nhau. Với các anh chị em nghệ sĩ khác thì tôi không biết, nhưng tôi là diễn viên hài nên khi lên sân khấu phải ăn mặc để vào vai.

Hoài Tâm

Còn ở ngoài đời, tôi chọn món hợp túi tiền, hợp thời trang và rẻ. Ngày xưa, lúc mới vào nghề sân khấu, tôi không biết nên cứ nghĩ phải mặc đồ hiệu mới là xịn.

Bây giờ khác rồi, mặc đồ hiệu tôi thấy phí tiền! Vì thế, tôi chỉ có vài món đồ hiệu thôi. Ví dụ, khi nào vào vai giàu cần mặc đồ hiệu thì tôi buộc lòng mua đồ hiệu để lên diễn thôi, còn ở ngoài thì không.

Hiện nay, tôi có làm thêm job MC nên bước lên sân khấu có thể ăn mặc đẹp hơn, chỉn chu hơn, còn đi diễn phải vào vai thì khác. Ví dụ, tôi vào vai nông dân, ông già… thì phải khác.

Ngày xưa tôi còn kỹ tới mức lên sân khấu mặc một bộ, ra đứng bán đĩa mặc một bộ khác và đi khỏi chỗ diễn là bộ đồ khác. Tôi có nhiều đồ nhưng thực ra ở ngoài ăn mặc rất đơn giản, chỉ cần một cái quần jean, chiếc áo phông và cái kính mắt là đủ".

Hoài Tâm sinh năm 1975 tại Việt Nam và sang Mỹ định cư năm 1990. Anh là diễn viên hài kịch nổi tiếng ở hải ngoại. Ngoài đắt show, anh còn sở hữu một nhà hàng đông khách.

Nam danh hài từng chia sẻ về sự giàu có của mình: "Quê quán của tôi ở ngay tại quận 1 (cũ), TP.HCM. Nhà tôi còn ở ngay mặt tiền luôn, số 133 đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Nhà tôi, mọi người chạy qua cũng phải nể.

Tôi có thực hiện chương trình Hoài Tâm phiêu lưu ký và quay nhà mình ở mặt tiền quận 1. Một Tiktoker xem được còn cắt đoạn đó ra rồi định giá xem nhà tôi là bao nhiêu tỷ".