Những người đoản thọ thường có đặc điểm này khi đi bộ: Nếu không có thì xin chúc mừng

Một nghiên cứu của Đại học Leicester (Vương Quốc Anh) cho thấy tốc độ đi bộ có thể liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ. Theo đó, những người đi bộ chậm thường có nguy cơ tử vong sớm cao hơn, trong khi đi bộ nhanh được ghi nhận là yếu tố giúp kéo dài tuổi thọ và giảm thiểu rủi ro từ nhiều bệnh lý.

Chỉ cần nhìn vào việc đi bộ, bạn cũng có thể biết được khả năng sống thọ của một người (Ảnh: Getty).

Người đi bộ chậm có tuổi thọ thấp hơn

Các nhà nghiên cứu của Đại học Leicester nhận thấy, những người có thói quen đi bộ với tốc độ chậm có khả năng tử vong vì đau tim, ung thư hoặc các nguyên nhân khác trong vòng 10 năm cao hơn so với nhóm đi bộ nhanh. Điều này đặt ra gợi ý rằng chỉ cần tăng tốc độ đi bộ hàng ngày có thể là cách đơn giản để cải thiện tuổi thọ.

Tiến sĩ Jonathan Goldney của Đại học Leicester, khuyến cáo: “Chúng tôi khuyến khích mọi người nên đi nhanh hơn khi có thể, bởi điều này có thể giúp cải thiện tuổi thọ. Các bác sĩ cũng nên cân nhắc hỏi bệnh nhân về tốc độ đi bộ của họ, vì đây là thông tin phản ánh khá nhiều về nguy cơ tử vong, từ đó định hướng cho việc phòng ngừa bệnh tật và nguy cơ tử vong sớm”.

Muốn sống thọ, hãy đi bộ nhanh (Ảnh: Onlymyhealth).

Nghiên cứu của Đại học Leicester được đăng trên tạp chí Progress in Cardiovascular Diseases. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 391.652 người Anh trong độ tuổi từ 38 - 73. Những người tham gia được hỏi về tốc độ đi bộ – từ chậm, trung bình cho đến nhanh – và được theo dõi trung bình trong 12 năm để đánh giá ảnh hưởng của tốc độ đi bộ đến nguy cơ tử vong.

Trong thời gian này, có 22.413 người tử vong. Kết quả chỉ ra rằng những ai đi nhanh hơn có nguy cơ tử vong thấp hơn từ mọi nguyên nhân, đặc biệt rõ rệt ở các bệnh tim mạch và một số nguyên nhân khác.

Tiến sĩ Goldney cho biết thêm: “Theo những gì chúng tôi biết, đây là lần đầu tiên có sự so sánh trực tiếp nguy cơ tử vong do ung thư, bệnh tim mạch và các nguyên nhân khác dựa trên tốc độ đi bộ khác nhau. Trong số đó, mức giảm rủi ro lớn nhất được ghi nhận ở nam giới lớn tuổi đi nhanh, với nguy cơ tử vong do các nguyên nhân khác giảm đáng kể”.

Lợi ích sức khỏe từ việc đi bộ nhanh

Người đi bộ nhanh có nguy cơ tử vong thấp hơn từ mọi nguyên nhân, đặc biệt rõ rệt ở các bệnh tim mạch (Ảnh: Getty).

Trước đây, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi bộ nhiều hơn giúp giảm nguy cơ tử vong, ngay cả khi số bước đi mỗi ngày ít hơn 5.000. Tuy nhiên, nghiên cứu này nhấn mạnh không chỉ số lượng bước mà tốc độ đi bộ cũng có vai trò quyết định.

Đi bộ nhanh được coi là một hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích: giúp xây dựng sức bền, đốt cháy calo thừa, cải thiện sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS) từ lâu đã khuyến khích người dân duy trì thói quen đi bộ. Theo cơ quan này, đi bộ là hoạt động đơn giản, miễn phí và là cách dễ dàng để trở nên năng động hơn, giảm cân và cải thiện sức khỏe.

NHS khẳng định, chỉ cần đi bộ nhanh khoảng 10 phút mỗi ngày cũng đem lại nhiều lợi ích, đồng thời được tính vào 150 phút vận động hàng tuần theo khuyến nghị dành cho người trưởng thành từ 19 - 64 tuổi.

Đi bộ nhanh được định nghĩa là đi với tốc độ khoảng gần 5 km/giờ, nhanh hơn đi dạo thông thường. Dấu hiệu dễ nhận biết là khi đi bộ, bạn có thể nói chuyện nhưng không thể hát trọn vẹn một bài hát.

Ngoài ra, NHS khuyên mọi người nên biến đi bộ thành một thói quen cố định, tìm cách lồng ghép vào sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn đi bộ khi đi làm, đi chợ, hoặc thay thang máy bằng cầu thang bộ.

Nguồn: Mirror