Những người dễ bị đột quỵ thường có đặc điểm này khi ngủ: Nếu có cần hành động ngay

Ngáy trong khi ngủ tưởng chừng chỉ là điều bình thường nhưng thực tế, nó có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ. Một bác sĩ nổi tiếng về thần kinh đã lên tiếng cảnh báo về mối liên hệ đáng lo ngại này.

Ngáy khi ngủ làm tăng nguy cơ đột quỵ

Ngủ ngáy làm tăng nguy cơ đột quỵ (Ảnh minh họa).

Trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail, bác sĩ Baibing Chen, chuyên gia thần kinh học tại Đại học Michigan (Mỹ), cho biết: “Ngáy, đặc biệt là khi xảy ra thường xuyên, có thể đồng nghĩa với việc hơi thở bị ngắt quãng trong lúc ngủ. Điều này khiến não có thể bị thiếu oxy lặp đi lặp lại, gây tổn thương các mạch máu nhỏ, làm tăng nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ”.

Bác sĩ Chen được biết đến với tên Dr. Bing trên TikTok với hơn 158.000 người theo dõi. Vị bác sĩ này nhấn mạnh, các nghiên cứu hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) cho thấy ngáy khi ngủ có thể làm teo chất xám ở những vùng não quan trọng cho trí nhớ và tư duy, như hồi hải mã (hippocampus).

“Người nào ngủ càng ngáy nhiều, vùng não này càng teo nhỏ”, bác sĩ Chen nói.

Không chỉ vậy, ngáy còn làm gián đoạn giai đoạn giấc ngủ sâu N3. Đây là giai đoạn giúp cơ thể và não bộ phục hồi. Những rung động do ngáy khiến não “tỉnh giấc” liên tục mà người bệnh không hề nhận ra, từ đó gây mệt mỏi, giảm tập trung vào ban ngày.

Ngủ ngáy làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và chuyển hóa

Ngủ ngáy làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia cũng cảnh báo ngủ ngáy kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường tuýp 2. Trong nhiều trường hợp, ngáy còn là dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ (sleep apnoea). Đây là một rối loạn hô hấp nguy hiểm, theo Hiệp hội Ngáy và Ngưng thở khi ngủ Vương Quốc Anh.

Bác sĩ Pavol Surda, chuyên gia về rối loạn giấc ngủ tại Bệnh viện London Bridge (Vương Quốc Anh), chia sẻ với Daily Mail: “Ngưng thở khi ngủ có thể được điều trị. Nếu nghi ngờ bản thân hoặc người thân mắc phải hội chứng này, cần đi khám chuyên khoa để được thăm khám, đo nhịp thở, nồng độ oxy và các chỉ số khác”.

Theo đó, tùy mức độ, phương pháp điều trị ngưng thở khi ngủ có thể gồm:

Thay đổi lối sống (giảm cân, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia).

Sử dụng máy thở áp lực dương liên tục (CPAP).

Sử dụng dụng cụ nha khoa hỗ trợ đường thở.

Trong một số trường hợp nặng, có thể cần phẫu thuật.

Tóm lại, ngáy không chỉ là “tiếng ồn” làm phiền giấc ngủ của “bạn cùng giường” mà còn có thể là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đột quỵ, sa sút trí tuệ hay bệnh tim mạch. Nếu nhận thấy dấu hiệu này, hãy chủ động thay đổi lối sống và thăm khám chuyên khoa để giải quyết triệt để, từ đó bảo vệ sức khỏe lâu dài.