Những bông hoa nhỏ được VTV hồi sinh

Mới đây, VTV đã cho ra mắt chương trình mới mang tên “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween”. Đây là chương trình truyền hình thiếu nhi mới của Đài Truyền hình Việt Nam hướng đến lứa tuổi 8-12 tuổi, phát sóng vào 18h50 hàng ngày trên kênh VTV3 và trên hệ sinh thái số của VTV.

Những bông hoa nhỏ - vườn Tween

Chương trình được được tiếp nối từ chương trình “Những bông hoa nhỏ” huyền thoại, với mong muốn ươm mầm những hạt giống tử tế, lành mạnh, sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong hành trình hàng chục năm đồng hành cùng tuổi thơ người Việt, chương trình “Những bông hoa nhỏ” đã trở thành một phần ký ức không thể quên của nhiều thế hệ khán giả.

Từ những ca khúc thiếu nhi đi cùng năm tháng, đến những nhân vật hoạt hình, góc sân khấu tuổi thơ thân quen mỗi cuối tuần, chương trình không chỉ là nội dung giải trí mà còn là một phần tuổi thơ được gìn giữ.

Tháng 11/2025, Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt một phiên bản mới của chuỗi chương trình này với cái tên đầy gợi mở: “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” - mở ra một hành trình mới, hiện đại hơn, gần gũi hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tử tế và xúc cảm của những “bông hoa nhỏ” năm xưa.

Trong thời đại mà trẻ em ngày càng bị bao vây bởi những nội dung giải trí ngắn hạn, giật gân và thiếu chiều sâu từ clip ngắn vài giây cho đến các trò chơi tương tác tốc độ cao, “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” xuất hiện như một không gian truyền hình mới mẻ, sinh động và đầy cảm xúc.

Với mỗi tập dài 5 phút, được thiết kế sinh động, cô đọng, chương trình mang đến những thử thách gần gũi và giàu cảm hứng, gắn với 7 năng lực sống thiết yếu cho trẻ em thế kỷ 21: sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện, thể chất, cảm xúc, thẩm mỹ và kỹ năng sống.

Chương trình được xây dựng dưới dạng thực tế, không kịch bản dựng sẵn, giúp trẻ trải nghiệm tình huống đời sống một cách tự nhiên nhất. Bên cạnh các teen là nhân vật chính, những khách mời đặc biệt, KOLs và chuyên gia vui tính sẽ cùng tham gia, tạo nên bầu không khí tương tác gần gũi, tràn đầy năng lượng tích cực.

Mỗi ngày trong tuần, “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” mở ra một hành trình khác nhau, giúp trẻ học qua trải nghiệm, rèn kỹ năng sống và nuôi dưỡng những điều tử tế.

Mỗi ngày là một trải nghiệm mới, giúp teen Việt vừa học, vừa chơi, vừa trưởng thành - đúng tinh thần của “Vườn Tween”: Giải trí lành mạnh, học bằng trải nghiệm, lớn lên bằng tình yêu thương và sự tử tế.

Không giảng dạy theo hình thức truyền thống, “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” chọn cách đồng hành cùng trẻ qua từng trải nghiệm sống. Mỗi tập là một hành trình thử - sai - khám phá - sáng tạo, nơi teen được tự mình chạm, thử, nghĩ và rút ra bài học theo cách riêng. Chương trình không “dạy” trẻ, mà trao cho các em cơ hội được làm, được sai, được hiểu và được trưởng thành.

Từ những thí nghiệm khoa học vui, thử thách sáng tạo, tới hoạt động thể chất hay trò chơi đồng đội, tất cả đều được thiết kế để khơi gợi tư duy phản biện, kỹ năng sống và lòng nhân ái - những giá trị quan trọng cho thế hệ công dân tương lai.

“Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” cũng mang đậm chất Việt khi các yếu tố văn hóa, trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống hay giai điệu dân ca được làm mới một cách tinh tế, gần gũi.

Qua đó, chương trình giúp teen hiểu rằng học không chỉ là tiếp nhận kiến thức, mà còn là hành trình cảm nhận, kết nối và yêu những giá trị của chính quê hương mình.

Không chỉ khoanh vùng trên sóng truyền hình, “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” được thiết kế như một hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, kết nối trẻ em, phụ huynh và nhà trường trong cùng một hành trình giáo dục - giải trí lành mạnh.

Không chỉ mang đến nội dung giải trí an toàn, hiện đại, “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” còn hướng đến việc xây dựng thói quen xem truyền hình tích cực cho trẻ em Việt, đồng thời khuyến khích phụ huynh cùng đồng hành, chia sẻ thời gian và câu chuyện với con qua mỗi tập phát sóng.

Từ màn ảnh nhỏ đến không gian số, từ lớp học đến sân trường, chương trình kỳ vọng trở thành cầu nối ba chiều giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực, giúp trẻ em Việt ở mọi vùng miền đều có cơ hội tiếp cận nội dung giải trí - giáo dục chất lượng, hiện đại và đậm bản sắc Việt.

Bà Nhật Hoa - Phó Trưởng Ban Chuyên đề Khoa giáo - Đài THVN, chịu trách nhiệm sản xuất chương trình này chia sẻ: “Chúng tôi mong ‘Vườn Tween’ trở thành điểm hẹn tích cực sau giờ học - nơi trẻ em được vui, được học và được làm điều tử tế.

Đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là hành trình gieo hạt giống nhân cách - để mỗi tween Việt lớn lên bằng sự tự tin, lòng tử tế và nhân cách đẹp. Chương trình được tạo nên bởi một ê-kíp thật sự yêu trẻ em, với trái tim và tấm lòng của những người cha, người mẹ - gửi gắm yêu thương cho thế hệ con của mình. Phụ huynh có thể an tâm khi để con đồng hành cùng hệ sinh thái nội dung “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween”, bởi chương trình luôn hướng tới những giá trị trong sáng, nhân văn và phù hợp với lứa tuổi”.