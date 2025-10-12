Nữ nghệ sĩ đi diễn ăn rồi nói chưa ăn, NSND Lệ Thủy phải đứng ra làm chứng

Mới đây, đạo diễn – diễn viên Gia Bảo đã tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Được biết, Gia Bảo là cháu ruột nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc và nữ hoàng sân khấu Thanh Nga, hậu duệ của gia tộc Thanh Minh – Thanh Nga, một trong ngũ đại gia tộc cải lương lẫy lừng miền Nam.



Gia Bảo và Hồng Nga

Anh hiện đang tiếp nối công việc gia đình, thực hiện các dự án, chương trình cải lương. Chính vì thế, Gia Bảo rất quan tâm đến các nghệ sĩ cải lương gạo cội.

Nghệ sĩ Hồng Nga nay đã ở tuổi 79 và lâm bệnh nặng giờ chỉ nằm một chỗ và không còn nhớ ai. Vì thế, Gia Bảo cùng một số đồng nghiệp tới thăm bà.

Sau một hồi hỏi han, trò chuyện, Gia Bảo rút tờ 100 USD ra tặng cho Hồng Nga và nói: "Đây là quà của Kim bên Mỹ gửi tặng bà nội. Đây là một khán giả nhưng thương bà nội lắm".

Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồng Nga vì đã lẫn nên không nhận tiền và còn nói: "Mày xạo tao à".

Tình cảnh của nghệ sĩ Hồng Nga hiện rất đáng thương. Bà ngày càng gầy yếu và lẫn hơn lúc trước, rất khó khăn để ngồi dậy, miệng méo một bên do di chứng tai biến, nói năng khó khăn.

Người nhà nữ nghệ sĩ chia sẻ, bà không bị bệnh gì cả, chỉ lẫn dần rồi yếu đi, cứ thế quên đi mọi thứ.

Người trông nom nghệ sĩ Hồng Nga chia sẻ: "Bà bị vấn đề về trí nhớ từ lâu rồi nhưng không ai biết để đưa đi bác sĩ vì lúc mới bị chỉ là hơi lẫn, hơi quên thôi. Tới lúc đưa đi bác sĩ thì bệnh đã quá nặng không thể chữa".

Gia Bảo nói: "Hồi tôi làm liveshow cho má Hồng Nga là còn mới nên má còn nhớ mọi thứ, còn lên sân khấu hát được, còn hát Lan và Điệp.

Hồi đó cũng là năm 2019, lâu lắm rồi mà má cũng đã quên tới quên lui. Đi ra Đà Nẵng, Hà Nội, ăn rồi nói chưa ăn còn hỏi tôi đã cho má ăn chưa, má Lệ Thủy còn ra làm chứng là tôi cho ăn đàng hoàng rồi".

Được biết, Gia Bảo cũng là người làm liveshow cuối cùng cho Hồng Nga ngay trước khi bà trở bệnh nặng.

Nghệ sĩ Hồng Nga (tên thật Đinh Thị Nga, sinh năm 1946) là một trong những nghệ sĩ cải lương gạo cội và tài danh của sân khấu miền Nam Việt Nam. Bà được mệnh danh là "Đệ nhất đào mụ", "Bà hoàng Cải lương Xã hội" nhờ khả năng hóa thân xuất sắc vào nhiều loại vai, đặc biệt là các vai đào độc, đào mụ, đào lẳng và cả vai hài.