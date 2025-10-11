Chương trình từng mời Mỹ Tâm phản hồi khi bị chê thất bại

Mới đây, chương trình 2 ngày 1 đêm đã lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang, Kaity Nguyễn, HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan, Ngô Kiến Huy…



Các nghệ sĩ tham gia chương trình tuần này

Được biết, trước thềm lên sóng tập tuần này, đã có một số bộ phận khán cho rằng chương trình 2 ngày 1 đêm đang rơi vào trạng thái "flop" (một từ phổ biến trên mạng xã hội để chỉ sự thất bại, không thành công).

Đứng trước những bình luận, ý kiến trái chiều, chương trình và các nghệ sĩ không phản ứng gay gắt, cũng không lên tiếng giải thích dài dòng.

Thay vào đó, chương trình chọn một cách phản hồi tích cực hơn, biến từ "flop" thành cảm hứng sáng tạo, tung ra một màn phản hồi vừa thông minh vừa dí dỏm khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười thích thú.

Nhà sản xuất chương trình và các nghệ sĩ tham gia giải thích: "Flop" không còn là từ mang nghĩa tiêu cực, mà là viết tắt của Forever Love One Passion – biểu tượng cho tình yêu và đam mê không bao giờ tắt, đặc biệt là với khán giả của 2 Ngày 1 Đêm.

Mỹ Tâm tham gia chương trình

"Floppy" là phiên bản mềm mại hơn, tượng trưng cho sự lan tỏa tự nhiên, gần gũi, chậm rãi nhưng sâu sắc. Dù ồn ào theo cách riêng, không lên top đầu mỗi tuần, chương trình vẫn đã và đang ghi dấu bằng những giá trị thật, và nếu nói "không ăn" thì đó vẫn là "món ăn tối không thể thiếu" của nhiều gia đình Việt vào mỗi cuối tuần.

Màn phản hồi này như một lời khẳng định ngầm: 2 Ngày 1 Đêm không cần chiêu trò hay drama để được chú ý. Thứ mà chương trình theo đuổi suốt hành trình dài vẫn là niềm vui giản dị, cảm xúc chân thành và năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người xem.

"Flop" hay không giờ đã chẳng còn quan trọng – vì điều mà khán giả cảm nhận được, chính là một chương trình luôn bền bỉ, ấm áp và đầy yêu thương – đúng chất "flop mà ai cũng phải chăm".

Được biết, 2 ngày 1 đêm từng là một trong những chương trình truyền hình hot nhất mạng xã hội, liên tục viral trên khắp các trang mạng khi quy tụ được hàng loạt ngôi sao đình đám nhất showbiz. Trong đó, chương trình từng có tập gây bão view khi mời được cả Mỹ Tâm tham gia, khiến ai cũng bất ngờ vì Mỹ Tâm gần như không bao giờ tham gia gameshow trong tư cách người chơi.