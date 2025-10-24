Vợ chồng nghệ sĩ phải ở trọ, chồng chạy xe ôm, vợ đi dọn nhà, bữa đói bữa no

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm vợ chồng nghệ sĩ Phong Kỳ - Như Nguyệt, là con của cố nghệ sĩ Ngọc Hương ở đoàn Hương Mùa Thu.

Nghệ sĩ Như Nguyệt và Phi Phụng

Nghệ sĩ Phương Dung nói: "Anh Phong Kỳ ngày xưa đánh trống ở đoàn Hương Mùa Thu, còn nghệ sĩ Thanh Như Nguyệt cũng là đào chính, là con của bà bầu. Nhưng bây giờ cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng bấp bênh.

Anh Phong Kỳ phải đi chạy xe ôm, bữa có bữa không còn chị Thanh Như Nguyệt bán bánh nhưng ế quá nên ai kêu gì làm đó".

Vợ chồng nghệ sĩ Phong Kỳ - Như Nguyệt sống trong một căn nhà nhỏ, chật hẹp, diện tích chỉ khoảng 20 mét vuông, đồ đạc để ngổn ngang. Lúc Phương Dung và Phi Phụng đến, nghệ sĩ Phong Kỳ không có nhà vì bận đi giao hàng.

Nghệ sĩ Như Nguyệt chia sẻ: "Vợ chồng tôi có một đứa con gái năm nay 22 tuổi. Chúng tôi ở nhà này cũng được 7 năm rồi. Tôi đi làm tạp vụ, người ta thuê gì tôi làm đó, lúc dọn nhà, lúc quét dọn quán cà phê.

Lúc trước tôi làm được 4 triệu một tháng nhưng giờ nghỉ rồi. Tôi lớn tuổi rồi người ta không thuê nữa. Tôi ở nhà, xem nhà ai cần thuê phụ cái gì thì làm. Vì thế nên cuộc sống vợ chồng tôi bây giờ bấp bênh lắm.

Chồng tôi đi chạy xe được có 7 triệu một tháng mà tiền thuê nhà đã 4 triệu rồi. Thành ra chúng tôi ăn uống xong hết sạch tiền, giờ mà bệnh tật là không có đồng nào, khổ lắm. Con gái tôi giờ đang đi học nghề nhưng còn không có xe máy để đi. Nó chỉ ước có chiếc xe máy đi học mà cũng không mưa được.

Tôi đi hát cùng đoàn với má tôi. Má hát chính còn tôi hát nhì. Má tôi còn có một người con gái bên Mỹ nhưng mất liên lạc rồi, không liên lạc được nữa.

Bây giờ cả gia đình tôi phụ thuộc vào kinh tế của chồng tôi, ông ấy đi chạy xe ôm kiếm đồng nào hay đồng ấy. Cũng may ông ấy còn có sức khỏe, giờ mà không có sức khỏe nữa là thôi. Bản thân tôi sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật.

Khu nhà trọ này gần đê nên cứ mưa là lụt, giờ nhà nước sửa đường cho nên đỡ lụt. Vợ chồng tôi cố gắng cầm cự tiền nhà, tháng nào không đủ tiền thì năn nỉ chủ nhà khất. Người ta cũng biết mình nghệ sĩ nên cho khất".