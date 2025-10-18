Vợ Dương Ngọc Thái: “Đồng nghiệp ngăn cản, nói chồng tôi là gay”

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, vợ Dương Ngọc Thái là ca sĩ Triệu Ái Vy đã chia sẻ về chuyện tình yêu.

Dương Ngọc Thái và vợ

Cô nói: “Chồng tôi làm quen tôi trước nhưng lúc đầu tôi chưa đồng ý. 6 tháng sau tôi mới mở lòng mình ra để cho anh ấy một cơ hội.

Lúc đầu, anh ấy mời nhóm nhạc Honey của tôi đi hát mừng thọ cho một ông bác 90 tuổi. Tôi bất ngờ lắm vì chưa có ai mời show tôi trước tận một năm như vậy. Tôi còn sợ tới lúc hát khéo nhóm nhạc Honey của tôi tan rã luôn rồi.

Trong thời gian chờ show đó, tôi vẫn gặp anh ấy khi đi chung các show khác và cũng có chào hỏi. Anh ấy không hề tiến tới làm quen chủ động, chỉ nhìn tôi từ xa”.

Dương Ngọc Thái cũng chia sẻ: “Hồi đó tôi nhát gái lắm nên phải lấy cớ mời show để làm quen vợ. Tôi và vợ có đi hát cùng sân khấu với nhau nhiều lần rồi nhưng tôi ngại nên không dám làm quen trực tiếp. Hơn nữa, tôi cũng đang trong mối quan hệ với một số người.

Thực ra có một lần tôi cố tình mời vợ đi hát cùng ba Ngọc Sơn, cố tình ngồi bên quan tâm, chăm sóc riêng đặc biệt nhưng vợ tôi chưa mở lòng. Tôi còn mời cả nhóm Honey đi ăn chung nhưng vợ tôi có vẻ không thích tôi, khó khăn lắm, từ chối thẳng. Tính tôi thì chảnh, ngôi sao, nhận thấy không thích nên cũng thôi, không tiến tới. Tôi mời ăn mà không đi thì tôi đi về luôn”.

Về lí do từ chối chồng trong những ngày đầu, Triệu Ái Vy giải thích: “Tôi là người thích sự chững chạc, nghiêm túc. Cái nghề này nhiều thứ màu mè, không thật. Lúc đó, tôi nghĩ chồng tôi đang tán nhiêu cô một lúc, ai cũng nói những lời như vậy, lại không rõ ràng với tôi.

Dù anh ấy rất nhiệt tình với tôi, đi ăn còn lột cua cho tôi, làm đủ chuyện nhưng tôi vẫn không chấp nhận.

Thậm chí, tôi còn hỏi các anh chị đồng nghiệp về chồng mình thì đồng nghiệp đều ngăn cản, nói chồng tôi là gay, rồi đủ các tin đồn không tốt về chồng tôi. Tôi thấy như thế không ổn”.

Sau những nghi ngại đó, vợ Dương Ngọc Thái mới mở lòng dần và họ yêu nhau, kết hôn và có cuộc sống viên mãn từ đó đến giờ.