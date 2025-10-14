2 trùm Điền Quân gặp nhau sau phá sản, Color Man: "Đầu tư để Điền Quân trở lại thì khó"

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã tới Nha Trang thăm sếp cũ của mình là trùm Điền Quân Color Man. Được biết, Color Man mới mở một nhà hàng ăn uống tại Nha Trang sau chuỗi cửa tiệm bánh mì, nước mát, quán nhậu.

Color Man và Khương Dừa

Trong cửa tiệm, Color Man trực tiếp đứng nấu nướng, bán đồ ăn sáng. Ông nói: "Bình thường giờ này tôi bán hết rồi nhưng hôm nay mưa quá nên bán ế. Tôi mới mở quán này được một tháng, vừa làm đầy tháng cho nó xong.

Tôi bán nhiều món lắm, buổi sáng có bún riêu, canh bún, hủ tiếu Mỹ Tho, bún mọc. Món khô thì có cơm Tấm, bánh mì chảo, bún chả. Bà con nào ở Nha Trang nhớ hương vị Sài Gòn đều tới đây ăn.

Tôi bán cả ngày, từ 6 giờ sáng tới 8 giờ tối nhưng chỉ bán đồ ăn, không bán đồ nhậu".

Sau một hồi hỏi thăm, Khương Dừa tặng quà mua từ Ninh Thuận cho Color Man, khiến ông phải thốt lên: "Mỗi lần nó tặng quà là có chuyện".

Tiếp đó, Color Man mời Khương Dừa cùng ekip ở lại ăn và dẫn đi tham qua tiệm ăn của mình, có hẳn hai tầng rộng rãi và tầng trên vừa ngồi ăn vừa uống cà phê được. Ông tiết lộ:

"Quán này có sẵn rồi, trước là tiệm phở nhưng giờ không bán nữa. Mọi đồ đạc đều là chủ cũ để lại chứ tôi không phải đầu tư gì nhiều, nếu đầu tư nữa chắc chết. Họ thương tôi nên cho tôi thuê lại luôn, không mất phí sang nhượng.

Thực ra tôi chỉ là người quản lý, vận hành chứ làm gì có tiền làm, mọi quán của tôi đều có người bỏ tiền đầu tư hết.

Nước mát Sài Gòn của tôi bán khá chạy ở đây, nhiều người buôn bán rong cũng tới nhập về bán lẻ. Có một chị ngày nào cũng bán được 100 chai".

Được biết, đây là lần thứ hai Khương Dừa ra Nha Trang thăm Color Man sau khi Điền Quân phá sản. Color Man hiện định cư ở Nha Trang và mở hàng loạt hàng quán ăn uống.

Tiếp đó, hai ông trùm Điền Quân bàn bạc về việc khôi phục lại các chương trình đình đám của đế chế giải trí này. Color Man nói: "Chương trình Thách thức danh hài đổi đời cho biết bao người, có người được 300 triệu đồng. Nhiều thí sinh giờ thành công.

Bây giờ có ai đầu tư làm hẳn một show như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Hát mãi ước mơ… là tôi làm luôn. Bà con Nha Trang biết tôi nhờ Hát mãi ước mơ. Đầu tư để Điền Quân trở lại thì khó chứ đầu tư 1, 2 show đáng bao nhiêu".