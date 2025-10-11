Nữ NSƯT ly hôn khi con vài tháng tuổi: "Tôi không đi xin ai"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Kim Tuyến đã chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình từ năm 21 tuổi, sau khi ly hôn chồng cũ.

Kim Tuyến

Cô nói: "Trở thành mẹ đơn thân ở độ tuổi 21, tôi còn chưa kịp cầm tấm bằng đại học trong tay, đang học dang dở và phải ly hôn.

Cuộc ly hôn đó không được gia đình tôi đồng ý, nên gia đình không hề hỗ trợ tôi trong việc nuôi con. Thậm chí, chính chồng cũ cũng không trợ cấp đồng nào vì họ nghĩ tôi cũng sẽ quay lại thôi.

Do tôi thiếu hụt kiến thức về hôn nhân, gia đình ở độ tuổi đó. Tôi bước ra khỏi hôn nhân như một cuộc giải thoát cho mình và con mình.

Con tôi lúc đó mới được vài tháng tuổi nhưng tôi cũng không đi xin ai, nhất là những vấn đề liên quan đến tiền.

Đóng phim là công việc duy nhất đem lại cho tôi thu nhập để nuôi con nên tôi phải đóng phim, không đi học diễn xuất chuyên nghiệp tại trường lớp được. Nếu tôi đi học thì phải đóng tiền học và không còn thời gian đóng phim.

Tôi chỉ nghĩ tới việc gì đó thực tế nhất để mình có kinh tế nuôi con. Lúc đó, tôi thuê một người vú em nuôi con tôi ở nhà để tôi đi quay phim. Quay phim xong, tôi về nhà ngay.

Tôi may mắn rằng thời tôi đi phim là hoàng kim của phim truyền hình nên có nhiều phim để quay, dự án cứ liên tục nối tiếp nhau để tôi được làm việc kiếm tiền.

Tổ nghề cũng thương tôi, cho tôi được làm một công việc mà tôi không hề được học hành bài bản, lại đúng thời điểm hoàng phim của phim truyền hình và đúng độ tuổi của tôi khi ấy, phù hợp để đóng vai chính, thành ra tôi đóng vai chính liên tục. Chứ nếu như bây giờ, không còn là thời hoàng kim của phim truyền hình thì cũng không còn nhiều phim để đóng.

Vai diễn của tôi lúc đó rất nhiều, chỉ là mình chọn xem diễn vai nào, vai nào thì không chọn. Năm đó tôi mới 21 tuổi nên nghĩ nuôi con vì trách nhiệm chứ chưa nghĩ tới gì cao cả, sâu xa.

Bây giờ, nếu cho tôi quay lại hoàn cảnh như năm 21 tuổi đó chắc chắn tôi sẽ chọn con tôi và làm một công việc online nào đó để có thời gian chăm con nhiều hơn".