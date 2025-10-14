Nữ ca sĩ sinh con ở tuổi 44: "Họ nói sao tôi có 3 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau"

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã chia sẻ về quan điểm sống của mình.

Cô nói: "Lúc nào tôi cũng yêu đời. Chị Kỳ Duyên nói với tôi một câu, rằng chị không bao giờ thấy tôi buồn. Dù có những chuyện kinh thiên động địa từng xảy ra trong cuộc đời tôi và chị biết tôi đang phải hứng chịu những điều đó, nhưng lúc nào chị cũng thấy tôi cười.

Nguyễn Hồng Nhung

Tôi không bao giờ biểu hiện năng lượng tiêu cực hay lên mạng xã hội kể lể, than vãn điều gì. Chỉ có những cái kinh khủng lắm tôi mới viết ra do quá tâm trạng.

Tôi thấy trên mạng xã hội bây giờ tràn lan đủ loại cảm xúc khác nhau. Facebook là bộ mặt của mình, con người mình ra sao thì trang cá nhân Facebook sẽ phản ánh về con người đó như vậy.

Vì thế, tôi muốn trang Facebook của mình tràn ngập năng lượng tích cực và tôi nghĩ rằng, dù cuộc đời có bầm dập đến đâu cũng là sự lựa chọn của mình, không nên than vãn, than thân trách phận. Chỉ thấy bài viết nào hay quá, nói đúng tâm trạng của tôi quá thì tôi chia sẻ trên trang cá nhân thôi, để những người đồng cảnh ngộ với tôi được an ủi vì có điểm chung.

Hỏi tôi có yêu đời hay không thì tôi trả lời rất yêu đời vì tôi thấy mình quá may mắn. Những gì tôi có được so với những gì tôi mất đi là nhiều hơn.

Nhiều người nói sao tôi có 3 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau, rằng nghệ sĩ thay chồng, thay người yêu như thay áo.

Tôi nhìn mọi thứ ở góc độ khác. Chuyện tình cảm là chuyện cá nhân, mỗi người có một góc khuất khác nhau, không ai nói hay được. Tôi thấy mạng xã hội là con dao hai lưỡi, đôi khi đưa người ta đến con đường bế tắc.

Vì thế, mỗi khi xảy ra chuyện gì tôi cũng thu lại, không để ý tới mạng xã hội, không quan tâm người ta nói gì về mình.

Quan trọng là bản thân mình có cảm thấy có lỗi với chính mình hay không. Sự quay lại bên trong mình mới là vấn đề. Sống mà cứ để ý quá nhiều đến bên ngoài đôi khi không giúp gì được cho mình đâu".

Nguyễn Hồng Nhung được công chúng biết đến rộng rãi từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Cô sinh năm 1981 tại Hà Nội. Dù khởi đầu sự nghiệp trong nước, hiện tại Nguyễn Hồng Nhung đang định cư tại Mỹ và là một giọng ca quen thuộc, được yêu mến trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Cô vừa sinh con thứ ba ở tuổi 44.

