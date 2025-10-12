Nữ NSƯT 47 tuổi bị mạo danh lừa đảo: "Có người bị lừa mấy chục nghìn đô"

Mới đây, tại một livestream, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về việc nghệ sĩ ưu tú Cát Tường bị mạo danh lừa gạt.

Thúy Nga

Cô nói: "Cát Tường đang rất bức xúc về chương trình Bạn muốn hẹn hò. Nhiều kẻ xấu mạo danh Cát Tường, mạo danh công ty MCV để lừa gạt và rất nhiều người bị lừa lắm.

Chúng lập ra các trang giả mạo danh Cát Tường để lừa gạt lấy tiền. Rất nhiều cô chú bị lừa mất mấy chục nghìn đô, quá kinh khủng. Tôi cũng không hiểu sao mấy người đó lại bị lừa dễ dàng như thế, chỉ vì làm quen, mai mối thôi mà để chúng nó lừa sạch. Trên mạng bây giờ có muôn vàn kiểu lừa.

Tôi nhắc mọi người, toàn bộ mặt hàng tôi bán mọi người mua thì gọi trực tiếp cho tôi, đừng mua trên mạng hay qua kênh nào cả, lừa đảo hết. Mọi người sẽ bị gạt mất tiền dữ lắm.

Có cô khán giả của tôi vừa bị lừa mất 5000 đô chỉ vì mua thuốc mọc tóc. Nó cứ dụ mua thật đông, thật nhiều xong nó cầm tiền trốn luôn.

Cát Tường

Chính tôi cũng bị lừa. Tôi có một số điện thoại rất đẹp mà có một hãng điện thoại trên mạng lừa lấy luôn số điện thoại của tôi. Bây giờ lừa đảo khủng khiếp lắm, cái gì lừa được là nó lừa.

Tất nhiên, không có số này thì dùng số khác nhưng để có được một số điện thoại đẹp như vậy, tôi phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua. Cuối cùng, hãng điện thoại cầm tiền của tôi xong bỏ trốn, cắt luôn số đó và tôi không dùng được.

Lát nữa mà có duyên gọi được cho Cát Tường, tôi sẽ để Cát Tường nói cho mọi người nghe để mọi người không bị lừa vào mấy chương trình hẹn hò.

Hồi trước tôi cũng tính làm chương trình Bà mối hẹn hò và chương trình của tôi không lấy tiền của khán giả đăng ký nhưng tôi không làm được vì chỉ có nữ đăng ký, không thấy đàn ông đâu. Họ đăng ký quá trời nhưng vì không kiếm được đàn ông nên tôi ngưng.

Sau đó bắt đầu mọc lên nhan nhản các trang mạo danh chương trình của tôi để lừa gạt mọi người. Ở Mỹ nhiều người Việt độc thân cô đơn quá, làm việc xong chẳng biết làm gì lại lên mạng tìm bạn hẹn hò rồi lại bị chúng gạt tiền".