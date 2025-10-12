Nam NSƯT là cháu nội Ngũ đại gia miền Nam: "19 tuổi là xong luôn, mọi thứ quá kinh khủng"

Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, NSƯT Hữu Châu đã chia sẻ về nữ hoàng sân khấu miền Nam Thanh Nga và cuộc sống đầu đời của mình.



Hữu Châu

Anh nói: "Về nghề thì chắc chắn tôi không phải nói hay bàn gì về má Ba Thanh Nga. Đúng là, trời sinh má Ba ra để đi hát nên má Ba không biết gì khác, chỉ biết đi hát, làm nghề.

Sau này, càng lớn lên tôi càng hiểu được những điều đó về má Ba và chính tôi cũng vậy.

Nhưng tôi hơn má Ba ở chỗ là đến thời tôi thì bao nhiêu chuyện xảy ra với gia đình nên tôi phải là người chữa hỏa cho gia đình. Thành ra tôi cũng biết tính toán một phần nào đó nhưng là tính toán chuyện trong gia đình thôi. Giờ bảo tôi ra ngoài chợ mua bán thì tôi cũng không biết gì. Tôi không biết buôn bán gì hết, chỉ biết làm nghề thôi.

Hồi bé tôi sống như một công tử. Gia tộc tôi là một trong Ngũ đại gia của cải lương Nam Bộ. Chỉ cần nói tới cái tên của nghệ sĩ Thanh Nga thôi, mọi người đều biết gia tộc tôi như thế nào.

Bà bầu Thơ và Thanh Nga cùng các con cháu

Thực sự hồi tôi còn nhỏ là hoàng kim của cải lương. Gần 30 năm gia tộc tôi ở trên đỉnh cao hoàng kim vào thập niên 50, 60, 70. Tôi đi học ở trường xịn, có xe hơi đưa đón mỗi ngày. Tôi còn có vú nuôi riêng, được cưng chiều, sung sướng lắm. Vì vậy, nói tôi là một công tử ngày đó là đúng.

Tuy nhiên, sau khi biến cố gia đình xảy ra là những ngày tháng kinh khủng của thời điểm đó. Còn tới thời điểm này, nó lại trở thành những bài học bình thường. Tôi thấy tất cả đều bình thường.

Mọi thứ lúc đó đi xuống dốc hết, xuống tận cùng của cuộc đời. Nhưng tôi vẫn có phước báo, may mắn nên cái đầu tôi thấy được mọi sự để biết cố gắng. Một phần nữa là tình thương. Tôi sống có tình thương với gia đình, bản thân tôi nên tôi phải nỗ lực vượt qua mọi thứ.

Thời điểm tôi 17 tuổi là mọi thứ đi xuống, tới 19 tuổi là xong luôn mọi thứ, kinh khủng, kinh hoàng.

Năm đó là 1985, khi tôi mới tốt nghiệp là ba tôi cũng mất, bà nội tôi (bà bầu Thơ quyền lực đứng đầu gia tộc) đổ bệnh. Gia đình tôi không còn sống chung một căn nhà như trước nữa".