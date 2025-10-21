Nữ diễn viên 46 tuổi 2 lần đổ vỡ hôn nhân: "Tôi hối hận"

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa trái tim, người mẫu – diễn viên Dương Yến Ngọc đã chia sẻ về lí do biến mất khỏi showbiz khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp để lấy chồng vào thời điểm cách đây gần 20 năm.



Dương Yến Ngọc

Cô nói: "Lúc đó tôi còn quá trẻ để lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình. Nói là trẻ nhưng khi ấy tôi cũng đã 28 tuổi rồi, cái tuổi mà cha mẹ giục cưới, kêu rằng tôi ế không có ai rước.

Cảm giác ế không có ai rước ám ảnh tôi suốt thời tuổi trẻ, thời của thế hệ tôi. Bây giờ thì mọi thứ khác rồi. Tới giờ tôi hối hận vì lấy chồng sớm quá còn lúc đó tôi nghĩ mình già rồi.

Tôi không có lựa chọn nào khác, đành phải lấy chồng, chọn gia đình, tạm quên đi phim ảnh, diễn xuất, showbiz vì nghĩ rằng đó chỉ là cuộc dạo chơi của tuổi trẻ.

Ở cái thời của tôi, không có lựa chọn nào ngoài hôn nhân, gia đình. Chúng tôi đều sống vì tình yêu, gia đình, không có khái niệm sống vì vật chất. Tôi chỉ biết rằng, yêu ai thì lấy người đó, một tâm hồn rất ngây thơ, hồn nhiên. Tôi không hề tính toán lấy chồng vì giàu có hay tiền bạc.

Đúng lúc đó, người chồng đầu tiên xuất hiện, yêu tôi và cưới tôi. Tôi cũng yêu anh ấy, cảm thấy đây là người đàn ông có thể che chở cuộc đời mình. Vì thế, tôi chấp nhận lời cầu hôn của chồng.

Sau khi cưới nhau về, chúng tôi có em bé liền. Tôi rất hạnh phúc với thế giới của mình". Tuy nhiên không lâu sau, hôn nhân của Dương Yến Ngọc tan vỡ. Sau này cô kết hôn lần nữa nhưng kết thúc trong ồn ào.

Ngoài chuyện đời tư, Dương Yến Ngọc chia sẻ thêm về bản thân: "Tôi sinh ra là con người của nghệ thuật, sống như một nghệ sĩ thực sự. Tôi có thể hóa thân vào rất nhiều vai diễn khác nhau. Số phận may mắn cho tôi một ngoại hình thích hợp như vậy.

Hóa thân khác với giả tạo, thảo mai. Tức là tôi có thể sống trọn vẹn với nhân vật, vai diễn đó. Sức sống của vai diễn đó cho người ta ấn tượng tốt đẹp.

Ai tiếp xúc với tôi lâu đều thấy rằng tôi rất hồn nhiên. Tới tận giờ phút này tôi vẫn hồn nhiên. Tôi hồn nhiên vì tôi nhận ra giá trị của nó. Nó đem lại một sức sống khỏe mạnh cho tinh thần của tôi, giúp tôi vượt qua trở ngại, trắc trở trong cuộc sống dễ dàng hơn người khác. Vì thế, tôi không bao giờ để mất đi tính cách khác".

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, là một trong những siêu mẫu nổi bật thuộc thế hệ đầu của làng giải trí Việt.

Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Ngoài sự nghiệp người mẫu, cô còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Những cô gái chân dài và Những ngọn nến trong đêm 2. Cuộc sống cá nhân của Dương Yến Ngọc khá thăng trầm với hai lần đổ vỡ hôn nhân đầy ồn ào. Cô có hai người con, một con gái và một con trai, và hiện đang là mẹ đơn thân. Người đẹp từng trải qua một thời gian dài đối mặt với chứng trầm cảm nặng sau những biến cố trong cuộc sống riêng.

Hiện tại, Dương Yến Ngọc tập trung vào cuộc sống an nhiên, khỏe mạnh và thực hành chánh niệm Phật pháp. Cô cũng chia sẻ bản thân đang phát triển công việc huấn luyện viên sức khỏe. Ở tuổi 46, cô vẫn giữ được hình thể mảnh mai, săn chắc với chiều cao 1,73m. Dương Yến Ngọc mong muốn tiếp tục làm người mẫu đến năm 71 tuổi, cho thấy niềm đam mê với nghề.