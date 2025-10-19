Vợ Dương Ngọc Thái nói thẳng chồng: “Đi về ngay!”

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, vợ ca sĩ Dương Ngọc Thái là ca sĩ Triệu Ái Vy đã chia sẻ về chuyện tình yêu, hôn nhân với chồng.

Dương Ngọc Thái và vợ

Cô nói: “Chồng tôi ghê gớm lắm, vừa quen tôi đã làm đủ thứ chuyện. Anh ấy theo đuổi tôi 6 tháng tôi mới đồng ý mở lòng.

Lúc tôi vừa mở lòng cho anh ấy có cơ hội là anh ấy cua tới tấp, cua ngày và đêm, vội vàng. Trong khi tôi lại hay e thẹn, ngại ngùng thì chồng vô cùng dứt khoát.

Nói thật luôn, đang đi chơi thì chồng tôi bảo: "Thôi em ơi, đang trưa nắng thế này, anh nghĩ không có nơi nào vui hơn ngoài khách sạn. Hôm qua anh đi hát về trễ mệt quá, anh chỉ cần chỗ nào nằm thư giãn nghỉ ngơi”.

Tôi giật mình, chưa thấy ai quen một tuần đã hỏi chuyện đó. Nghe thấy chồng bảo đi khách sạn, tôi đòi đi về ngay. Tôi nói thẳng mặt chồng: "Đi về ngay! Em không muốn đi khách sạn! Sao con người anh lại như thế? Chưa gì đã rủ em đi khách sạn”.

Chồng tôi vội giải thích rằng chỉ muốn vào khách sạn nghỉ ngơi thôi chứ không có ý làm gì cả, nhưng tôi vẫn đòi về bằng được. Tôi không muốn đốt cháy giai đoạn.

Trong lòng tôi rất thương chồng nhưng cái nghề này nhạy cảm lắm, nhất là với nữ như tôi, nam thì còn dễ. Bố mẹ tôi là người Bắc nên khó tính, cũng dặn dò tôi kỹ càng rằng làm nghề này thì phải giữ ý tứ, không phải ai cũng quen.

Trong lúc quen nhau, tôi luôn hỏi chồng rằng anh có cưới em không. Tôi hỏi liên tục, hỏi tới khi nào anh ấy trả lời có hoặc không”.

Dương Ngọc Thái lên tiếng: “Lúc vợ hỏi vậy, tôi nói luôn là nhà tôi bố mẹ miền Trung nên khó lắm, về làm dâu có chịu được không. Thế mà vợ tôi tuyên bố chịu được hết.

Và sau khi lấy nhau về, chúng tôi phải ở chung với bố mẹ. Vợ tôi phải chịu 4 năm làm dâu mới được ở riêng.

Tôi rất thương vợ tôi vì sức chịu đựng. Thời gian đó tôi đi hát suốt, tháng chỉ về nhà vài ngày và toàn trong tình trạng say xỉn. Vợ tôi cứ ở nhà chờ đợi. Hôm nào tôi bể show là vợ tôi vui lắm”.