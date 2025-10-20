Nữ người mẫu 46 tuổi 2 đời chồng: "Nhìn tôi vẫn ổn "

Dương Yến Ngọc được biết đến là một người mẫu nổi tiếng ngang sao hạng A cách đây 20 năm, vô cùng đắt show.



Dương Yến Ngọc

Tại chương trình Gõ cửa trái tim mới đây, nữ người mẫu đã chia sẻ về sự trở lại của mình ở tuổi U50. Cô chia sẻ: "Thực ra, theo dòng chảy thời gian, đến giờ cũng 27 năm trôi qua rồi. Có những thăng trầm trong cuộc sống.

Tôi đã tham gia showbiz, cả làm người mẫu và đóng phim khoảng hơn 10 năm. Tôi chính thức rời showbiz từ năm 2008. Năm đó, tôi sinh con đầu tiên. Sau đó, tôi có tham gia một số dự án nhưng không nhiều.

Tới giờ, tôi có cơ hội được trở lại showbiz qua việc tham gia một số dự án thời trang. Tôi lại được catwalk trên sàn diễn của các nhà thiết kế trẻ. Tự nhiên tôi cảm thấy quãng thời gian 27 năm được trở lại chỉ trong một chớp nhoáng. Tôi thấy như chỉ vài năm trở lại đây, mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn như thời mới bước vào showbiz.

Tôi đứng trong hậu trường, đồng nghiệp của tôi đều các em trẻ chỉ khoảng 20 tuổi. So ra thì cũng đáng tuổi con tôi. Nhưng tôi không thấy chênh lệch. Lúc nào tôi cũng có nhiều năng lượng và sự tươi trẻ trong mình. Chưa bao giờ tôi thấy mình già.

Lúc vào hậu trường, tôi có bảo các em, theo nguyên tắc phải gọi là cô nhưng cứ gọi tôi là chị đi.

Các em đều bảo tôi như không tuổi và quan trọng nhất là nhìn tôi vẫn "ngon". Tức là tôi vẫn giữ được vóc dáng và bản năng nghề nghiệp cháy bên trong tôi, như một ngọn lửa chưa bao giờ tắt.

Các em đều hi vọng đến năm bằng tuổi tôi sẽ vẫn giữ được vóc dáng, sự tươi trẻ, lửa nghề như tôi để vẫn còn được làm nghề, sống với đam mê của mình".

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, là một trong những siêu mẫu nổi bật thuộc thế hệ đầu của làng giải trí Việt.

Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Ngoài sự nghiệp người mẫu, cô còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Những cô gái chân dài và Những ngọn nến trong đêm 2. Cuộc sống cá nhân của Dương Yến Ngọc khá thăng trầm với hai lần đổ vỡ hôn nhân đầy ồn ào. Cô có hai người con, một con gái và một con trai, và hiện đang là mẹ đơn thân. Người đẹp từng trải qua một thời gian dài đối mặt với chứng trầm cảm nặng sau những biến cố trong cuộc sống riêng.

Hiện tại, Dương Yến Ngọc tập trung vào cuộc sống an nhiên, khỏe mạnh và thực hành chánh niệm Phật pháp. Cô cũng chia sẻ bản thân đang phát triển công việc huấn luyện viên sức khỏe. Ở tuổi 46, cô vẫn giữ được hình thể mảnh mai, săn chắc với chiều cao 1,73m. Dương Yến Ngọc mong muốn tiếp tục làm người mẫu đến năm 71 tuổi, cho thấy niềm đam mê với nghề.