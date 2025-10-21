Nữ danh ca lấy chồng 3 mới viên mãn, hứa với 6 con ruột 1 điều

Mới đây, tại một livestream, danh ca Ý Lan đã chia sẻ về kế hoạch thực hiện liveshow riêng của mình vào đúng dịp tất niên mang tên New Year's Eve 2026!



Ý Lan

Nữ danh ca chia sẻ: "Trong suốt những năm vừa qua, tôi đã hứa với lũ con 6 đứa của tôi là sẽ không đi hát trong các kỳ nghỉ lễ lớn nữa.

Lí do là từ lúc Covid tôi ở nhà nhiều nên các con quen rồi. Các con muốn tôi ở nhà, không muốn tôi đi hát xa xôi vào những dịp lễ lớn, kỳ nghỉ lễ dài ngày. Chúng không muốn tôi phải đi xa.

Nhưng không đi hát vào dịp tất niên, năm mới làm tôi nhớ khán giả vô cùng. Đó là lí do mà bây giờ tôi phải nghĩ ra một âm mưu. Thay vì đi hát xa, tôi sẽ tự tổ chức một show nhạc riêng vào dịp tất niên để các con được ở gần tôi.

Như vậy thì các con sẽ không than phiền rằng mẹ bỏ con đi xa. Tất nhiên, tôi làm năm nay nhưng năm sau có làm được tiếp không cũng còn tùy xem khán giả có ủng hộ, đến mua vé cho show của tôi hay không.

Một điều quan trọng nữa khiến tôi muốn làm đêm nhạc vào đúng ngày tất niên 31/12 vì đó cũng là ngày sinh nhật của tôi".

Ý Lan và chồng

Nữ danh ca chia sẻ thêm về ngày sinh đúng của mình: "Thực ra tôi sinh đúng ngày 31/12 nhưng trên giấy tờ thì hơi khác một chút, sang đến ngày 1 tháng 1 đầu năm.

Cái này do bác sĩ đỡ đẻ cho tôi. Ngày xưa mẹ Thái Thanh sinh tôi ra, ông bác sĩ bảo tội nghiệp con bé này quá, sinh vào ngày năm cùng tháng tận. Ông ấy quyết định làm giấy tờ khai sinh cho tôi qua ngày 1/1 đầu năm.

Mọi người sau này đều nghĩ tôi sinh 1/1/1958, mọi thông tin trên báo chí về tôi đều ghi như vậy nhưng thực ra tôi sinh ngày 31/12/1957. Tuy nhiên, tôi lại sinh vào đúng đêm 31/12 nên thành ra sinh nhật tôi kéo từ năm trước tới năm sau. Tôi phải cảm ơn bác sĩ vì cho tôi tới tận hai ngày sinh nhật".

Danh ca Ý Lan là trưởng nữ của huyền thoại Thái Thanh, sở hữu một sự nghiệp rực rỡ và cuộc đời riêng nhiều thăng trầm. Bà đã trải qua ba lần đò, với lần kết hôn đầu tiên khi mới 19 tuổi và sinh liền năm người con.

Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, sau đó bà đi bước nữa và có thêm người con thứ sáu. Hai lần đổ vỡ, bà từng nghĩ sẽ khép lại trái tim, nhưng định mệnh đã đưa bà đến với doanh nhân Lê Anh Tuấn. Ông chính là người chồng thứ ba, người đồng hành và là bến đỗ bình yên cho danh ca đến tận bây giờ. Dù có 6 người con ruột, cuộc sống hiện tại của Ý Lan còn viên mãn hơn khi có thêm 3 người con riêng của chồng. Bà từng phải đối diện với căn bệnh ung thư vú, nhưng chính tình yêu của 6 người con và người chồng hiện tại đã giúp bà vượt qua.

Ở tuổi U70, Ý Lan vẫn giữ được giọng ca nội lực, vóc dáng thanh thoát và nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Cuộc sống của nữ danh ca không chỉ có ánh đèn sân khấu mà còn trọn vẹn với tổ ấm "đông con nhiều cháu". Ý Lan là minh chứng cho một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, mạnh mẽ vượt qua sóng gió để tìm thấy hạnh phúc đích thực.