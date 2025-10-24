Đoàn Văn Hậu nói lý do tậu biệt thự 2 mặt tiền 142m2 vài chục tỷ ở Hà Nội

Mới đây, chương trình Nhà F đã tới thăm nhà vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My. Được biết, hai vợ chồng đang sống trong một căn biệt thự rộng lớn nằm bên trong khu đô thị mới tại Gia Lâm – Hà Nội, có giá trị ước tính vài chục tỷ.

Trước cửa biệt thự của Đoàn Văn Hậu

Ai cũng phải trầm trồ khi chứng kiến biệt thự nhà Đoàn Văn Hậu quá đẹp và rộng. Cả căn biệt thự sơn màu trắng muốt sạch sẽ, xung quanh là vườn tược được bài trí ngăn nắp, gọn gàng với nhiều cây cối tươi mát.

Bên trong nhà, Đoàn Văn Hậu bài trí nội thất theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng sang trọng, tạo sự dễ chịu cho người ở.

MC chương trình phải thốt lên: "Căn nhà này bài trí vô cùng trí tuệ, bước vào đã thấy thoáng mát, nhiều ánh sáng. Tôi đã đi nhiều ngôi nhà nhưng ít thấy ngôi nhà nào décor hợp lý thế này, từ đèn tới bàn đều bài trí hợp lý.

Căn nhà này còn có hẳn hai mặt tiền nên đón được nhiều ánh sáng, đến cầu thang cũng có đèn cảm ứng".

Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Vợ chồng tôi mới dọn về đây ở được hai tháng. Đây cũng là căn nhà mặt đất đầu tiên.

Trước đó, vợ chồng tôi ở một căn chung cư. Sau khi sinh con, chúng tôi muốn cho con một môi trường sống tốt hơn. Ở đây có không gian rộng, lại có công viên, biển nhân tạo nên thích thì cho con ra ngoài đi chơi được luôn.

Nhà tôi có tổng diện tích 142m2, diện tích xây nhà là 77m2, còn lại là sân vườn. Tôi chú trọng vào phần không gian xanh nên để nhiều diện tích xây dựng sân vườn, vừa đủ décor cây cối.

Tôi rất tâm huyết với căn nhà này, có hệ thống lọc không khí rất tốt. Trước khi xây ngôi nhà này tôi cũng thường xuyên xem chương trình Nhà F để học hỏi cách làm nhà, thiết kế nhà. Từ đó, tôi thiết kế, áp dụng vào nhà mình.

Nhưng toàn bộ ý tưởng thiết kế nội thất nhà này do vợ tôi quyết định. Tôi để vợ tôi quyết, nóc nhà vẫn là nhất. Tôi ưu tiên nhiều ánh sáng nên thiết kế nhiều cửa sổ, cửa lớn ở phòng khách. Tôi làm cầu thang rất cầu kỳ, đến màu sơn cũng phải tự chọn".

Được biết, con trai Đoàn Văn Hậu mới được 17 tháng tuổi. Vợ chồng nam cầu thủ dồn hết tâm huyết vào căn biệt thự này để xây dựng tổ ấm. Theo giá thị trường, một căn biệt thự như vậy có giá khoảng 40 tỷ đồng.