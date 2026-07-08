Nhịn “yêu" 7 ngày sẽ tăng cường bản lĩnh đàn ông? Bác sĩ nói thẳng: Tốt hơn hết nên làm 3 điều này

Nhiều người tin rằng chỉ cần nhịn “yêu” 7 ngày, nồng độ testosterone sẽ tăng vọt, giúp cải thiện bản lĩnh đàn ông. Điều này có đúng?

Nhiều người tin rằng nhịn "yêu" giúp tăng bản lĩnh đàn ông (Ảnh minh họa).

Mạng xã hội thời gian gần đây xôn xao thông tin rằng nam giới chỉ cần nhịn "yêu" 7 ngày thì testosterone có thể tăng tới 145%, từ đó giúp cải thiện sinh lý, tăng cường bản lĩnh đàn ông. Tuy nhiên, trong bài chia sẻ trên trang cá nhân được tờ China Times đăng tải, bác sĩ phục hồi chức năng Vương Tư Hằng (Đài Loan, Trung Quốc) cho rằng đây là cách hiểu thiếu chính xác.

Theo bác sĩ Vương, một số nghiên cứu quy mô nhỏ từng ghi nhận testosterone có thể tăng nhẹ sau khoảng 2 - 3 tuần kiêng quan hệ tình dục, nhưng mức tăng này chỉ mang tính tạm thời, sẽ nhanh chóng trở về bình thường và không làm thay đổi nồng độ testosterone nền của cơ thể.

3 điều giúp cải thiện bản lĩnh đàn ông

Bác sĩ Vương nhấn mạnh: "Thay vì cố ‘nhịn’, hãy dành công sức cho những việc đã được khoa học chứng minh là có lợi".

Ngủ đủ giấc, testosterone mới được duy trì ổn định

Ngủ đủ giấc giúp duy trì sự ổn định của testosterone - yếu tố liên quan tới bản lĩnh đàn ông (Ảnh minh họa).

Điều đầu tiên bác sĩ Vương khuyến nghị là ngủ đủ giấc. Ông giải thích, quá trình tiết testosterone diễn ra theo chu kỳ giấc ngủ. Nếu thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không đủ, lượng hormone này sẽ giảm đáng kể.

Bác sĩ dẫn lại một nghiên cứu cho thấy, nam giới khỏe mạnh chỉ ngủ 5 giờ mỗi đêm trong một tuần có nồng độ testosterone ban ngày giảm từ 10% đến 15%. Với những người đàn ông ngoài 20 tuổi, chỉ vài ngày thức khuya cũng có thể khiến mức testosterone giảm xuống tương đương người lớn tuổi.

Ngoài ra, những người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ cũng cần điều trị tích cực, bởi tình trạng này có thể làm suy giảm testosterone.

Duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức hợp lý

Không chỉ thiếu ngủ, tình trạng thừa hoặc thiếu mỡ cơ thể cũng ảnh hưởng đến nội tiết tố nam.

Theo bác sĩ Vương, khi tỷ lệ mỡ quá cao, một loại enzyme trong mô mỡ sẽ chuyển testosterone thành estrogen, làm giảm hormone sinh dục nam. Ngược lại, nếu mỡ cơ thể quá thấp, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái giống như đang thiếu năng lượng, từ đó giảm sản xuất testosterone để tiết kiệm năng lượng.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo nam giới nên duy trì tỷ lệ mỡ ở mức hợp lý thay vì giảm cân cực đoan hoặc để thừa cân kéo dài.

Tập luyện sức mạnh đều đặn

Lời khuyên thứ ba là tập các bài rèn luyện sức mạnh (strength training). Theo bác sĩ Vương, những động tác huy động nhiều nhóm cơ lớn như squat hay deadlift có thể giúp testosterone tăng trong khoảng 1 đến 2 giờ sau khi tập.

Mặc dù hiệu ứng này không kéo dài, nhưng tập luyện sức mạnh mang lại nhiều lợi ích lâu dài như tăng khối cơ, kiểm soát mỡ cơ thể và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đây đều là những yếu tố góp phần duy trì nồng độ testosterone khỏe mạnh.

Đừng tin tuyệt đối vào thực phẩm bổ sung "tăng cường bản lĩnh đàn ông"

Ngủ đủ giấc giúp duy trì sự ổn định của testosterone - yếu tố liên quan tới bản lĩnh đàn ông (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, bác sĩ Vương cũng cảnh báo nam giới không nên quá kỳ vọng vào các loại thực phẩm bổ sung được quảng cáo là giúp tăng testosterone.

Ông cho biết, nếu cơ thể không thiếu kẽm hoặc vitamin D, việc bổ sung mỗi ngày hầu như không mang lại lợi ích thêm.

Đáng lo ngại hơn, theo bác sĩ Vương, nhiều sản phẩm được quảng cáo là có tác dụng "tăng cường sinh lý tự nhiên" chưa có bằng chứng khoa học vững chắc. Một số sản phẩm còn có nguy cơ chứa steroid tổng hợp hoặc chất kích thích mà người dùng không hề hay biết.

Vì vậy, thay vì đặt niềm tin vào mẹo truyền miệng hay thực phẩm bổ sung chưa được kiểm chứng, bác sĩ Vương cho rằng nam giới nên ưu tiên những thói quen đã được khoa học chứng minh như ngủ đủ giấc, duy trì cân nặng hợp lý và tập luyện thường xuyên để bảo vệ sức khỏe nội tiết và sinh lý lâu dài.

Nguồn: China Times