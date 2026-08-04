Nhạc sĩ Trần Tiến: "Tôi rất tiếc"

"Tôi đã quá tuổi" – nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Mới đây, tại chương trình Trò chuyện cùng thời gian, nhạc sĩ Trần Tiến đã xúc động đón nhận bức thư của một khán giả gửi cho mình với nội dung:



"Chào nhạc sĩ Trần Tiến. Lần đầu tiên mình được gặp bác Trần Tiến vào năm 4 tuổi. Khi ấy mình còn nhỏ quá nên không nhớ gì cả, chỉ nhớ bác Trần Tiến về giao lưu tại công ty may má mình làm việc.

Hôm ấy, má ẵm mình theo vì ở nhà không ai trông. Tới lúc bác Trần Tiến hát bài Mặt trời bé con, chắc bác thấy mình dễ thương nên ôm mình trên tay, vừa hát vửa cười toe toét.

Mình chỉ nghe má kể lại thôi đã thấy "sĩ" thôi rồi. Tiếc là thời đó không có máy ảnh, nếu không mình đã có một tấm ảnh kỷ niệm để khoe với đời.

Vì thế, mình muốn có cơ hội tới đây để khoe với bác Trần Tiến rằng cô bé bác bế năm nào, giờ đây đã lớn thế này rồi mà vẫn còn thuộc nhạc của bác và muốn nghe bác hát những ca khúc do chính bác sáng tác về quê hương, đất nước, con người Việt Nam".

Nhạc sĩ Trần Tiến nghe vậy liền chia sẻ hoàn cảnh ra đời bài hát Mặt trời bé con, đồng thời bày tỏ một nỗi tiếc nuối của mình.

Ông nói: "Cách đây 60 năm, có một cô bé tên Tố Nga còn bé xíu, viết cho tôi một lá thư. Tôi đọc xúc động quá nên viết bài Mặt trời bé con gửi tặng cô bé đó. Bây giờ tôi cũng không biết cô bé đó bao nhiêu tuổi, đang ở đâu.

Nhưng chỉ cần có thế thôi là đủ làm tôi yêu âm nhạc. Tôi yêu trẻ con lắm, yêu tất cả những người lớn đã từng là trẻ con.

Tôi cảm ơn và yêu tất cả khán giả đã đến đây với tôi. Tôi rất tiếc, tôi đã quá tuổi để hát hò, vui vẻ cùng các bạn. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn các bạn đã có mặt để vui cùng tôi ngày hôm nay".

Nói rồi, nữ khán giả gửi bức thư liền đứng dậy và chạy lên sân khấu ôm chặt lấy nhạc sĩ Trần Tiến trong sự xúc động.

Nhạc sĩ Trần Tiến (sinh năm 1947) là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam, nổi bật với phong cách du ca phóng khoáng và giàu tính nhân văn. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Chị tôi , Mặt trời bé con , Tóc gió thôi bay , Sắc màu , Ngẫu hứng sông Hồng ...

Với những đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật năm 2007. Âm nhạc của Trần Tiến mang đậm tinh thần du ca, kết hợp chất liệu dân gian với hơi thở hiện đại, giàu tính tự sự và triết lý về tình yêu, con người cùng cuộc sống. Trải qua nhiều thập kỷ, các sáng tác của ông vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến và thường xuyên được các nghệ sĩ biểu diễn.