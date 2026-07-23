Mong ước của Mỹ Linh tuổi 51

"Muốn ra một cái đĩa hay nữa và một tour xuyên Việt nữa. Vậy có nhiều quá không nhỉ? Có hơi tham không? Kệ đi tham một tí cho có động lực mười năm" – Mỹ Linh chia sẻ.

Mới đây, diva Mỹ Linh đã tâm sự về một số điều mong ước của mình khi bước vào tuổi 51. Cô chia sẻ: "Tản mạn đầu tuần. Mình nghe lời con gái út bắt đầu lên kế hoạch tập gym từ trước Tết nguyên đán năm con ngựa đến nay đã được nửa năm.

Mỹ Linh chia sẻ ảnh tuổi 51

Tuần mình tập ba lần mỗi lần một tiếng để tăng lượng cơ và từ đó lượng mỡ xấu cũng giảm theo.

Mình tập cùng huấn luyện viên là một em trai lớn hơn con trai mình một tuổi. Trước mình từng tập với vài huấn luyện viên rồi nhưng đều bỏ.

Phần vì mình chưa có hiểu biết và chưa ra mục tiêu rõ ràng, phần khác do huấn luyện viên vì muốn học viên cải thiện nhanh nên thường hay ép làm mình sợ nên mình bỏ.

Lần này khác, em huấn luyện cho mình khá "chill" lắng nghe tâm lý học viên nên lên bài tập vừa đủ để mình không nản và tăng dần đều độ khó để mình có thể cải thiện sức bền, khoẻ mạnh và cả vui nữa.

Thầy dạy tiếng Trung dạy mình "dục tốc bất đạt" là chính ở điểm này. Xưa giờ mình làm gì cũng nhanh và gọn nên thường không đủ sâu và bền. Nay mình tập luyện học tập để cải thiện sức khoẻ thân thể và sức khoẻ tinh thần, rèn luyện cho trí não bền vững nên mình luyện để làm gì cũng cần chậm lại, chậm lại để lắng nghe bản thân.

Sáu tháng mình không xuống nhiều tỷ trọng nhưng gân cốt vững vàng, đi giày cao gót không đau lưng và đau chân.

Đi chơi golf vác theo bộ gậy thấy nhẹ nhàng đi lại như thanh niên.Quần áo đã giảm từ size L xuống size M. Hát cả chương trình mười mấy bài không thở dốc. Vậy là cũng không đến nỗi nào phỏng ạ?

Mình cũng tập luyện tự đọc vài cuốn tiểu thuyết dễ đọc bằng tiếng Anh.Tiếng Trung chưa viết được vì không nhớ được chữ nhưng đọc thì lại hiểu được. Nói chuyện giao tiếp đơn giản người Trung khen mày nói khá nhỉ, học ở đâu đấy?

Năm nay mình bắt đầu năm đầu tiên của thập niên 5+. Mình ước mong viết được tiếng Trung và tiếng Anh những chuyện ngắn nhỏ vui vui hàng ngày. Mục tiêu giảm xuống 28% mỡ và tăng lên 24 kg cơ bắp trên cân nặng 54 kg. Muốn đi du lich xuyên Việt bằng đường bộ và đủ sức leo hang Sơn Đòong.

Muốn ra một cái đĩa hay nữa và một tour xuyên Việt nữa. Vậy có nhiều quá không nhỉ? Có hơi tham không? Kệ đi tham một tí cho có động lực mười năm".

Chia sẻ của Mỹ Linh nhận được nhiều quan tâm, ủng hộ từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp.