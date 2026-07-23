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Nam diễn viên đóng phim trăm tỷ của Trấn Thành: "Tôi áp lực"

Tùng Ninh
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"Sự nghiệp rất quan trọng nhưng cuộc sống cá nhân cũng cần được vun đắp" – diễn viên Quỳnh Lý nói.

Mới đây, chương trình sitcom Vitamin hạnh phúc đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên trẻ Quỳnh Lý, người từng đóng phim của Trấn Thành.

Nam diễn viên đóng phim trăm tỷ của Trấn Thành: "Tôi áp lực" - Ảnh 1.

Quỳnh Lý

Tại đây, nam diễn viên chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình. Anh nói: "Tôi không theo đuổi những tình huống kịch tính hay nhân vật quá gai góc mà lựa chọn chinh phục người xem bằng sự chân thật trong từng vai diễn, góp phần tạo nên màu sắc nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc.

Mỗi nhân vật tôi đóng đều rất gần với cuộc sống. Đó không phải những câu chuyện quá xa vời mà là những điều khán giả có thể bắt gặp mỗi ngày. Vì vậy, khi hóa thân vào nhân vật, tôi không cần cố gắng làm điều gì quá lớn, chỉ cần diễn thật và đặt cảm xúc đúng vào từng tình huống.

Điều tôi thích nhất ở Vitamin Hạnh Phúc là sau mỗi câu chuyện đều có một thông điệp nhẹ nhàng. Khán giả có thể cười, có thể thư giãn nhưng cũng sẽ nhận ra một bài học nhỏ nào đó dành cho chính mình. Đó là giá trị mà tôi nghĩ một sitcom nên mang lại.

Nam diễn viên đóng phim trăm tỷ của Trấn Thành: "Tôi áp lực" - Ảnh 2.

Tôi xuất thân từ sân khấu kịch nhưng vẫn muốn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sitcom và phim truyền hình. Tuy nhiên, theo tôi, mỗi loại hình nghệ thuật đều có những yêu cầu rất khác nhau và buộc diễn viên phải liên tục thay đổi để thích nghi.

Nếu sân khấu đòi hỏi nguồn năng lượng mạnh mẽ, cách biểu đạt hình thể và cảm xúc rõ nét để chạm đến hàng trăm khán giả trong khán phòng thì sitcom lại cần sự tiết chế, tự nhiên và tinh tế hơn khi mọi biểu cảm đều được máy quay ghi lại ở cự ly gần.

Sân khấu giúp tôi có nền tảng diễn xuất rất tốt nhưng khi bước sang sitcom thì phải học cách tiết chế nhiều hơn. Chỉ cần một ánh mắt hay một biểu cảm nhỏ cũng có thể truyền tải được cảm xúc. Mỗi môi trường đều cho tôi những bài học rất quý.

Chính quá trình liên tục chuyển đổi giữa các hình thức biểu diễn đã giúp tôi ngày càng hoàn thiện kỹ năng diễn xuất, đồng thời mở rộng khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Tuy nhiên, tôi cũng áp lực khi đứng cạnh nghệ sĩ gạo cội.

Theo tôi, nghệ thuật và cuộc sống cá nhân luôn cần được cân bằng để người nghệ sĩ có thể duy trì cảm xúc tích cực trên hành trình làm nghề.

Tôi nghĩ sự nghiệp rất quan trọng nhưng cuộc sống cá nhân cũng cần được vun đắp. Khi có những mối quan hệ chân thành và một cuộc sống cân bằng thì người nghệ sĩ sẽ có nhiều cảm xúc hơn để đưa vào vai diễn.

Bên cạnh đó, sự chân thành cũng là yếu tố quan trọng nhất để duy trì các mối quan hệ lâu dài, cả trong công việc lẫn cuộc sống".

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Tags

sao Việt

Trấn Thành

Nhà bà nữ

Quỳnh Lý

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nghệ sĩ miền nam

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