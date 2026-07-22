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Nam nghệ sĩ làm nhân viên văn phòng: "Đồng nghiệp người Mỹ ăn hiếp tôi, tôi dẹp hết"

Tùng Ninh
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"Dù ở công ty đa số là người Mỹ nhưng một mình tôi phải làm lượng việc của ba người. Ông sếp tôi còn phải bất ngờ về tôi" – Hoài Tâm nói.

Vừa qua, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, nghệ sĩ Hoài Tâm đã chia sẻ quan điểm nghề nghiệp của mình.

Anh nói: "Nghề nào cũng vậy chứ không riêng gì nghệ sĩ, không chỉ trên sân khấu. Chẳng có nghề nào trải thảm đỏ cho mình, nhân viên văn phòng cũng vậy.

- Ảnh 1.

Hoài Tâm

Tôi từng đi làm nhân viên văn phòng 10 năm trời cho công ty ở Mỹ, đồng nghiệp người Mỹ ăn hiếp tôi, tôi dẹp hết qua một bên. Đâu có dễ gì ăn hiếp được tôi, xúm vào nói tiếng Anh ăn hiếp tôi thì tôi cũng dẹp đi hết.

Điều cuối cùng vẫn là năng lực. Ngoài may mắn ra, bản thân mình phải biết nỗ lực. Ngay cả với công việc nhân viên văn phòng, tôi cũng phải cố gắng chứng tỏ cho ông sếp thấy tôi làm được cái này cái kia, làm được nhiều thứ và làm đúng nữa. Tới khi làm nghệ sĩ, tôi cũng làm việc với suy nghĩ như vậy.

Nói thật, thời đi làm nhân viên văn phòng, tôi rất chảnh vì tôi làm việc rất tốt. Một mình tôi làm được rất nhiều việc. Dù ở công ty đa số là người Mỹ nhưng một mình tôi phải làm lượng việc của ba người. Ông sếp tôi còn phải bất ngờ về tôi.

Nhưng sau 3 năm, khi công ty đã lớn mạnh thì sếp nhắc tôi dù giỏi và có thể làm việc một mình được nhưng vẫn phải biết team work. Ông ấy bảo tôi: "Mày rất giỏi nhưng mày toàn làm việc một mình, không ai làm việc được với mày hết".

- Ảnh 3.

Văn hóa làm việc của người Mỹ là phải team work, còn kiểu làm việc Á Đông của tôi là thiên về cá nhân. Thời điểm đó tôi mới ra trường, rất tự mãn, tự cao, nhưng nhờ được ông sếp dạy nên tôi mới biết team work và tới giờ thì tôi biết sức mạnh của team work là như thế nào.

Tôi vẫn nhớ, ông sếp bảo tôi rằng: "Mày làm được 10 điểm, mấy đứa kia chỉ được 7 điểm rưỡi, nhưng mày chỉ có một mình thì vẫn là 10 điểm còn mấy đứa kia cộng lại lên tới vài chục điểm". Đúng là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao".

Hiện tại, Hoài Tâm ngoài đi diễn còn làm chủ một nhà hàng lớn và mới đây tự mở hẳn một sân khấu kịch ở Mỹ.

Tuấn Ngọc nói thẳng về anh chị em
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