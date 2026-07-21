Xót xa nghệ sĩ Vũ Linh Vương khao khát được gặp lại vợ con nhưng không thể chờ đã vừa qua đời

"Cha biết cha không còn sống bao lâu nữa. Cha chỉ mong gặp mẹ và con một lần thôi rồi ra đi cũng được. Con về thăm ba nhé" – nghệ sĩ Vũ Linh Vương từng nghẹn ngào chia sẻ.

Mới đây, công chúng bàng hoàng nghe tin nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương qua đời ở tuổi 72. Chị Thảo, người cưu mang và chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh Vương - cho biết ông qua đời vào ngày 17 tháng 7, sau gần 7 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM). Một ngày trước khi mất, gia đình đã xin đưa ông về nhà theo đúng nguyện vọng của nghệ sĩ.



Từng ở biệt thự, có công ty nhưng phá sản, vợ con bặt âm 30 năm

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương sinh năm 1955, từng từng là giọng ca nổi tiếng của nhiều đoàn cải lương, đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Phương Tùng, Minh Cảnh... Ông từng hoạt động tại các đoàn Bông Hồng Vàng, Long An 1...

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương

Ở thời đỉnh cao của cải lương, nghệ sĩ Vũ Linh Vương đi hát khắp nơi và có đời sống khá giả. Ông từng sở hữu cả biệt thự và công ty riêng. Tuy nhiên, ông làm ăn thất bại và trắng tay.

Ông từng chia sẻ: "Ngày xưa tôi toàn hát kép chánh, đi hát khắp đất nước Việt Nam, không sót show nào. Tôi cũng có nhà, có cả biệt thự nhưng làm ăn thất bại nên mất hết. Ngày đó, tôi đi làm bột ngọt rồi sang Tây Tạng học làm nấm đông trùng hạ thảo suốt một năm rưỡi. Tôi mở cả công ty riêng nhưng phá sản hết vì bệnh tật".

Nam nghệ sĩ từng có vợ và một con gái nhưng vợ con ông đã bỏ đi, mất tích hơn 30 năm không liên lạc.

"Tôi có một đứa con gái giờ cũng 50 tuổi rồi. Từ ngày tôi chia tay với mẹ nó thì nó cũng không gặp tôi luôn. Lúc đó, con gái tôi cũng ngoài 20 tuổi. Giờ lâu quá rồi tôi không liên lạc được với con, cũng không biết nó ở đâu mà tìm...

Từ lúc đó tới giờ tôi ở có một mình. Tôi bị một lần trao hết tâm tư cho người ta nhưng không được nên sợ. Tôi cũng muốn có người lắm nhưng sợ, cũng có quen mấy người nhưng không ai phù hợp, nên thôi ở vậy", ông từng chia sẻ.

Những năm cuối đời, nghệ sĩ Vũ Linh Vương sống cảnh không nhà cửa, không tài sản, không người thân. Ban đầu, ông thuê chung nhà trọ với một cậu bé chia đôi tiền. Ông ở tầng 1 chỉ rộng hơn 10 mét vuông, không có giường để nằm chỉ có một cái võng.

Không có thu nhập cố định, bệnh tật liên tiếp ập tới khiến ông suy kiệt. Ông bị tai biến đến 4 lần trong 8 năm trời, ban đầu tai biến nhẹ nên vẫn đi hát để có đồng ra đồng vào. Nhưng lâu dần, tai biến ngày càng nặng khiến ông phải ngồi xe lăn, nói ngọng và không thể đi hát được nên không có thu nhập.

Chưa hết, nam nghệ sĩ còn gặp tai nạn ngoài đường, dẫn đến gãy xương chậu, phải nằm viện mất hai tháng, còn người tông xe vào ông thì bỏ chạy. Nam nghệ sĩ là anh lớn trong gia đình có 6 anh em, dưới ông còn 5 em nữa nhưng tất cả đều nghèo nên không giúp gì được cho anh.

Thậm chí, khi hay tin ông bị tai nạn, các em ông cũng chỉ cho được 500 ngàn tới một triệu.

Người phụ nữ cưu mang nghệ sĩ Vũ Linh Vương

Nhập viện vì hôn mê sâu do tai biến, u não

Vì không đi hát, không còn tiền bạc trong người, lại không có người thân chăm sóc nên nghệ sĩ Vũ Linh Vương phải trả nhà trọ do bị chủ trọ đòi lại nhà.

May mắn thay, ông được một người phụ nữ tên Thảo cưu mang, đưa về Bến Tre để chăm sóc những năm cuối đời. Tuy nhiên, chị Thảo cũng khó khăn, phải đi làm thuê kiếm sống từng đồng ít ỏi nên cuộc sống của hai người vẫn khó khăn, phải đi ở trọ.

Càng ngày, tình hình bệnh tình của nghệ sĩ Vũ Linh Vương càng trở nặng. Chị Thảo từng chia sẻ: "Ông ấy bị nhiều bệnh lắm, tôi phải xem hồ sơ bệnh mới nhớ được, như viêm phổi, đau lưng, huyết áp cao, di chứng bệnh mạch máu não, thoát vị đĩa đệm, di chứng nhồi máu cơ tim, bí tiểu, nhiễm trùng đường ruột, lao phổi, rối loạn cân bằng nước điện giải…".

Tới tháng 1 năm nay, nam nghệ sĩ phải nhập viện vì hôn mê sâu, do tai biến lần thứ 5 và phát hiện có khối u trong não.

Trong những ngày cuối đời, nghệ sĩ Vũ Linh Vương chỉ mong muốn được gặp lại con gái. Ông bật khóc nói trên chương trình Gõ cửa thăm nhà: "Cha lúc nào cũng nhớ thương con và mẹ con. Nếu con nghĩ tới cha thì hãy đến gặp cha dù chỉ một lần trước khi cha chết. Cha biết cha không còn sống bao lâu nữa. Cha chỉ mong gặp mẹ và con một lần thôi rồi ra đi cũng được. Con về thăm ba nhé".