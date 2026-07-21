Cặp NSND "ngoại hạng" tới dự đám giỗ một NSƯT, nói 1 câu

Đây là cặp NSND được mệnh danh "ngoại hạng" trong giới cải lương vì quá nổi tiếng.

Mới đây, gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang đã tổ chức đám giỗ cho ông tại nhà riêng với sự góp mặt của đông đảo bạn bè, người thân và các đồng nghiệp.

Đám giỗ cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang

Trong đó, được mong chờ nhất là sự xuất hiện của cặp NSND Lệ Thủy – NSND Minh Vương.

Đây là cặp NSND được mệnh danh "ngoại hạng" trong giới cải lương vì quá nổi tiếng. Trong đó, NSND Minh Vương được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng cải lương" còn NSND Lệ Thủy được gọi là "cô đào ngoại hạng" của cải lương Nam Bộ.

Cả hai NSND từng một thời làm mưa làm gió khắp các sân khấu trên cả nước, từ Nam ra Bắc, từ trong nước ra nước ngoài. Họ thường xuyên diễn cặp với nhau, tạo nên dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Ở tuổi U80, NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương vẫn khỏe mạnh và giữ được tình đồng nghiệp tốt đẹp, luôn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, show diễn.

NSND Lệ Thủy vừa bước vào nhà đã tới ngồi cạnh NSND Minh Vương còn NSND Minh Vương cũng vội đứng dậy đón đàn chị. NSND Lệ Thủy vui vẻ nói: "Ngồi đây cho vui chứ ăn được bao nhiêu".

NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy

Dù tuổi cao nhưng NSND Lệ Thủy vẫn tràn đầy năng lượng, cười nói liên tục, giọng nói sang sảng, ăn diện lộng lẫy, đeo nhiều trang sức đắt tiền và thân thiện với bạn bè xung quanh.

Thậm chí, khi một số người tỏ ra e ngại vì chụp chung 3 người cùng một khung ảnh sẽ không tốt, NSND Lệ Thủy vẫn thoải mái nói: "Trời ơi, thua tôi đến chục tuổi mà sợ gì, tôi còn không sợ". Tinh thần lạc quan, vui vẻ, yêu đời là bí quyết giúp NSND Lệ Thủy luôn khỏe mạnh và giữ được sự tươi trẻ.

Ngoài ra, đám giỗ còn có sự xuất hiện của NSND Phượng Loan, nghệ sĩ Thanh Nguyệt, NSND Hùng Minh và nhiều nghệ sĩ khác.

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang được xem là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương miền Nam (cùng thời với Thanh Nga, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Phượng Liên, Thành Được, Hùng Cường, Phương Quang, Diệp Lang,...). Ông cùng với Nghệ sĩ Thanh Nga được đánh giá là cặp đào kép lý tưởng trên sân khấu cải lương.

Sau nhiều năm bệnh lúc già, Thanh Sang qua đời năm 2017 tại nhà riêng, hưởng thọ 74 tuổi.