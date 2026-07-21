HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cặp NSND "ngoại hạng" tới dự đám giỗ một NSƯT, nói 1 câu

Tùng Ninh
|

Đây là cặp NSND được mệnh danh "ngoại hạng" trong giới cải lương vì quá nổi tiếng.

Mới đây, gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang đã tổ chức đám giỗ cho ông tại nhà riêng với sự góp mặt của đông đảo bạn bè, người thân và các đồng nghiệp.

Cặp NSND ngoại hạng tới dự đám giỗ một NSƯT, nói 1 câu - Ảnh 1.

Đám giỗ cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang

Trong đó, được mong chờ nhất là sự xuất hiện của cặp NSND Lệ Thủy – NSND Minh Vương.

Đây là cặp NSND được mệnh danh "ngoại hạng" trong giới cải lương vì quá nổi tiếng. Trong đó, NSND Minh Vương được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng cải lương" còn NSND Lệ Thủy được gọi là "cô đào ngoại hạng" của cải lương Nam Bộ.

Cả hai NSND từng một thời làm mưa làm gió khắp các sân khấu trên cả nước, từ Nam ra Bắc, từ trong nước ra nước ngoài. Họ thường xuyên diễn cặp với nhau, tạo nên dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Ở tuổi U80, NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương vẫn khỏe mạnh và giữ được tình đồng nghiệp tốt đẹp, luôn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, show diễn.

NSND Lệ Thủy vừa bước vào nhà đã tới ngồi cạnh NSND Minh Vương còn NSND Minh Vương cũng vội đứng dậy đón đàn chị. NSND Lệ Thủy vui vẻ nói: "Ngồi đây cho vui chứ ăn được bao nhiêu".

Cặp NSND ngoại hạng tới dự đám giỗ một NSƯT, nói 1 câu - Ảnh 2.

NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy

Dù tuổi cao nhưng NSND Lệ Thủy vẫn tràn đầy năng lượng, cười nói liên tục, giọng nói sang sảng, ăn diện lộng lẫy, đeo nhiều trang sức đắt tiền và thân thiện với bạn bè xung quanh.

Thậm chí, khi một số người tỏ ra e ngại vì chụp chung 3 người cùng một khung ảnh sẽ không tốt, NSND Lệ Thủy vẫn thoải mái nói: "Trời ơi, thua tôi đến chục tuổi mà sợ gì, tôi còn không sợ". Tinh thần lạc quan, vui vẻ, yêu đời là bí quyết giúp NSND Lệ Thủy luôn khỏe mạnh và giữ được sự tươi trẻ.

Ngoài ra, đám giỗ còn có sự xuất hiện của NSND Phượng Loan, nghệ sĩ Thanh Nguyệt, NSND Hùng Minh và nhiều nghệ sĩ khác.

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang được xem là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương miền Nam (cùng thời với Thanh Nga, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Phượng Liên, Thành Được, Hùng Cường, Phương Quang, Diệp Lang,...). Ông cùng với Nghệ sĩ Thanh Nga được đánh giá là cặp đào kép lý tưởng trên sân khấu cải lương.

Sau nhiều năm bệnh lúc già, Thanh Sang qua đời năm 2017 tại nhà riêng, hưởng thọ 74 tuổi.

Nửa cuối cuộc đời của NSƯT Hoài Linh
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

Cải lương

NSND Lệ Thủy

NSND Minh Vương

Thanh Sang

nghệ sĩ miền nam

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại