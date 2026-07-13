Nam ca sĩ phải đổi nghệ danh

"Nói thật, nghệ danh trước của tôi không ra gì, nên tôi đổi thành Huy Quang" – Huy Quang nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Huy Quang. Tại chương trình, nam ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình. Anh nói: "Trước khi làm ca sĩ, tôi từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế và có một lựa chọn nghề nghiệp hoàn toàn khác.

Huy Quang

Sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định theo học thêm về văn hóa nghệ thuật để có nền tảng chuyên môn, chính thức rẽ sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Với tôi, đó là quyết định quan trọng nhất của tuổi trẻ bởi chỉ khi được sống với đam mê, tôi mới cảm thấy mình thực sự thuộc về.

Từ quyết định rẽ hướng vì đam mê đến những lần thất bại, tôi tin rằng chỉ có sự kiên trì và tinh thần không ngừng học hỏi mới giúp người nghệ sĩ chạm đến trái tim khán giả.

Tôi phải đổi nghệ danh và xem đó là cột mốc đánh dấu một hành trình mới trong sự nghiệp. Nói thật, nghệ danh trước của tôi không ra gì, nên tôi đổi thành Huy Quang.

Với tôi, sự thay đổi không chỉ nằm ở tên gọi mà còn là lời khẳng định cho quyết tâm đầu tư nghiêm túc hơn về hình ảnh, phong cách biểu diễn và định hướng âm nhạc.

Đây là cơ hội để tôi thay đổi bản thân, đầu tư mới mẻ hơn và mang đến hình ảnh khác biệt trước khán giả.

Gia đình tôi từng khá lo lắng khi tôi từ bỏ ngành học đã theo đuổi để bước vào môi trường nghệ thuật nhiều thử thách. Thay vì thuyết phục bằng lời nói, tôi chọn cách chứng minh bằng hành động.

Tôi tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, các cuộc thi ca hát và từng bước gặt hái những thành tích đầu tiên. Chính những kết quả ấy đã giúp gia đình dần thay đổi suy nghĩ và trở thành hậu phương vững chắc cho hành trình nghệ thuật của tôi.

Tôi tham gia nhiều phong trào văn nghệ, nhiều cuộc thi và đạt được một số thành tích. Từ đó gia đình dần tin tưởng, ủng hộ con đường tôi chọn.

Nhưng con đường nghệ thuật luôn đầy những khoảng lặng và thử thách. Tôi từng nhiều lần thất bại ở các buổi casting, hoang mang khi chưa nhìn thấy thành quả sau nhiều năm cố gắng. Có những thời điểm, tôi tự hỏi liệu mình nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng sau tất cả, chính niềm đam mê đã giữ tôi ở lại với nghề.

Đây là con đường không dễ dàng, có lúc rất mông lung. Nhưng tôi hiểu đó là sở thích và đam mê của mình nên vẫn kiên trì theo đuổi.

Nhìn lại những lần vấp ngã, tôi thấy thất bại chưa bao giờ là điều đáng sợ. Ngược lại, đó là hành trang quý giá giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề.

Không ai xuất phát điểm đã thành công. Tôi từng thất bại ở nhiều lần casting, nhưng chính những lần đó giúp tôi có thêm kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Theo tôi, giọng hát chỉ là một phần của người nghệ sĩ. Điều quan trọng hơn là thái độ làm nghề, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần không ngừng học hỏi. Chỉ cần mình nghiêm túc thì cơ hội sẽ đến".